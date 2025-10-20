Официально об оформлении брака пара не сообщала.

Популярная украинская блогерша, участница и победительница девятого сезона шоу "Холостяк" Даша Квиткова, вероятно, уже вышла замуж за своего нового избранника.

В понедельник, 20 сентября, она опубликовала в своем Instagram-аккаунте снимки своего нового загранпаспорта. Под фотографией можно увидеть, что в документе указана часть фамилии, которая очень напоминает "Бражко":

"Я не верю своим глазам. Это что... красивые фото в документах?".

Это не первые слухи о том, что блогерша и полузащитник киевского "Динамо" Владимир Бражко уже женаты. В частности, в начале месяца Квиткова опубликовала в сети фото большого количества цветов, подпитав догадки о том, что официальная часть брака уже состоялась.

Как сообщал УНИАН, о помолвке пара объявила 6 сентября. Некоторое время футболист и блогерша держали свои отношения в секрете, однако осенью поделились нежными фотографиями вместе.

