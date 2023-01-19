Впрочем, сам захватчик повоевал примерно столько, сколько мечтал. Его ликвидировали в первую неделю войны.

Украинские воины ликвидировали 25-летнего оккупанта из Ростовской области Данила Каргашилова. Он мечтал за два дня "стереть Украину с карты мира".

Как сообщают аналитики проекта "OSINT Бджоли", Каргашилов родился 14 декабря 1997 года в станице Егоролыкской Ростовской области.

"Очередной "затирач карт". Посмотрели профили - обычная жизнь заядлого кац*пського идиота. Серые будни, страшненькие телки, армия, "всех победю", "саша белый"... Обычная схема - родился, пос*ал, "киев за два дня", сдох", - прокомментировали аналитики.

Видео дня

Каргашилова, как отметили эксперты, ликвидировали по его мечтам - почти за два дня. "Потому что угомонили клоуна 2 марта. Ну, пока доехал из Крыма, туда сюда... Этого убираем с карты мира. Все как мечталось, Данила, все как мечталось", - иронично добавили аналитики.

Потери РФ в Украине: актуальные данные

Вооруженные Силы Украины за сутки уничтожили еще 760 российских оккупантов. Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 19 января 2023 года среди личного состава ориентировочно составили около 118 тыс. 530 человек.

Ежедневно ВСУ "минусуют" сотни оккупантов, хоть Россия и скрывает потери. Недавно росСМИ выяснили, что бешеными темпатами заканчиваются завербованные зэки-"вагнеровцы". Из 270 заключенных одной из башкирских колоний, завербованных в ЧВК "Вагнер", в настоящее время живыми осталось 30 человек.

Вас также могут заинтересовать новости: