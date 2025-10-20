В новом рейтинге компактный автомобиль Toyota обошел такие модели, как Honda Civic и Renault Clio.

Новые данные от британских специалистов показывают, что самым надежным подержанным автомобилем для ограниченного бюджета является Toyota Yaris третьего поколения. Об этом сообщает Daily Express.

Поставщик гарантий на подержанные автомобили Warrantywise проанализировал свой индекс надежности, чтобы определить модель в возрасте от восьми до 12 лет с лучшим показателем.

Большинство известных моделей авто продемонстрировали хорошие показатели, в частности, Honda Civic, Honda CR-V, Suzuki Swift, Mitsubishi Outlander и Toyota Aygo. Однако после детального анализа эксперты поставили на первое место Toyota Yaris третьего поколения.

Автомобили третьего поколения продавались с 2011 по 2020 годы, и сегодня британские покупатели могут приобрести модель 2015 года с пробегом менее 60 000 миль (96 560 км) примерно за 5400 фунтов стерлингов (около 300 000 гривен), что можно считать достаточно "демократичной" ценой.

В Украине Toyota Yaris третьего поколения можно приобрести по цене от около 7000 долларов. Эксперты говорят, что покупатели останутся довольными - поломки у Toyota Yaris случаются редко, а расходы на ремонт являются относительно небольшими.

Другие надежные автомобили Toyota

Вероятно, для опытных автолюбителей не было сюрпризом увидеть Toyota Yaris в роли самого надежного автомобиля, ведь Toyota давно стала синонимом надежности, а большинство ее моделей на протяжении десятилетий остается символом высокого качества.

Чтобы помочь покупателям выбрать лучшую модель, в HotCars назвали десять самых надежных автомобилей Toyota с пробегом. Лидером рейтинга стала Toyota Corolla двенадцатого поколения.

В то же время в Top Speed советуют покупателям обратить внимание на Toyota Avalon, которую специалисты назвали одним из самых надежных гибридных автомобилей Toyota за последнее десятилетие.

