К вражескому обстрелу важно подготовиться и Воздушным силам, и самим предприятиям, говорит представитель ГУР.

Когда готовится масштабный российский обстрел с воздуха, разведка предупреждает о нем руководителей критических предприятий. Об этом рассказал заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий во время форума "Энергия, которая держит Украину".

"На сегодня приоритет №1 - это средства противовоздушной обороны. Это понимаем мы, понимают наши партнеры, потому что без многоэшелонированной мощной системы обороны, которая предусматривает различные высоты, различные дальности, полностью обеспечить безопасность наших объектов невозможно", - отметил он.

По его словам, когда разведка имеет информацию о возможном вражеском обстреле, в частности о том, какие силы и средства со стороны врага могут быть привлечены, она делится ею с Воздушными силами ВСУ и руководителями предприятий критической инфраструктуры.

"Это позволяет, во-первых, подготовиться к такому удару со стороны РФ, во-вторых - осуществить маневр силами и средствами противовоздушной обороны, чтобы гарантированно организовать безопасность и оборону на тех критических объектах, которые наиболее важны", - пояснил представитель ГУР.

Удары РФ о критической инфраструктуре Украины

Как сообщал ранее УНИАН, РФ в шестой раз за октябрь ударила по газовой инфраструктуре Украины, что привело к остановке работы части критических объектов группы "Нафтогаз". В компании пояснили, что подобные вражеские удары приводят к уменьшению объема добычи газа в Украине.

Отмечалось, что РФ уничтожила более половины добычи газа в Украине в результате обстрела Харьковской и Полтавской областей 3 октября, поэтому Киеву, возможно, придется потратить 1,9 миллиарда евро на импорт топлива, чтобы пройти отопительный сезон.

Также Россия снова била по энергетике. В "Укрэнерго" сообщили, что по состоянию на 20 октября остается без света большая часть потребителей в Черниговской области. Энергетики продолжают проводить аварийно-восстановительные работы в регионе.

