В Киеве квадратный метр уже стоит более 1 400 долларов, а средняя аренда однокомнатной квартиры в столице составляет 15 тыс. грн.

В Украине фиксируется рост стоимости покупки жилья на первичном и вторичном рынках, особенно в крупных городах. В то же время цены на аренду начали снижаться. Об этом говорится в переданном УНИАН исследовании от DIM.RIA.

На первичном рынке в значительной части регионов наблюдается рост стоимости квадратного метра. Киев остается самым дорогим городом со средней стоимостью квадратного метра 1 411 долларов/м². Самые низкие цены в прифронтовых регионах, таких как Сумская и Запорожская области.

Отмечается, что спрос на новостройки среди пользователей в сентябре оставался нестабильным. Наибольший прирост спроса замечен в Черниговской (+31%) и Кировоградской (+14%) областях. А самое существенное уменьшение на Закарпатье (-11,3%), Сумщине (-11%) и Ивано-Франковщине (-10%).

Видео дня

Вторичный рынок

По данным маркетплейса, стоимость вторичного жилья в большинстве областей западной части Украины продолжает расти, а в прифронтовых регионах в основном падает или держится стабильной цены.

В Киеве средняя стоимость однокомнатной квартиры в сентябре составляет 95 тыс. долл. Если рассматривать столицу подробнее, самым дорогим остается Печерский район, где за однокомнатную квартиру в среднем стоит 200 тыс. долл, а самым бюджетным – Деснянский, где средняя стоимость составляет 46,5 тыс. долл.

При этом в сентябре рынок продажи вторичного жилья показал неравномерную динамику спроса в разных регионах страны. Наибольший рост интереса зафиксирован в Хмельницкой (+35%) и Харьковской (+24%) областях. В Ривненской области произошло самое заметное снижение спроса – падение на 19%.

Соотношение количества объявлений о покупке и количества откликов на них в сентябре в Киеве составило 1:2. В Винницкой области это соотношение составляет 1:18, Черновицкой – 1:17, Тернопольской – 1:16.

Рынок аренды

В сентябре количество предложений на рынке аренды выросло практически во всех областях. Наибольшая динамика зафиксирована в Кировоградской области (+73%) однако такой прирост может быть связан с общим небольшим количеством объявлений в регионе.

В столице предложение выросло на 21%, что в количественном значении является достаточно значительным приростом. В отдельных областях зафиксировано значительное уменьшение предложений: наиболее существенно в Волынской (-31%) и Житомирской (-29%) областях.

Эксперты отмечают, что Закарпатская область опередила Киев по среднему ценнику на аренду: в регионе он составил 18,5 тыс. грн за однокомнатную квартиру. Столица разделила вторую позицию с Волынской областью, где средняя стоимость составила 15 тыс. грн.

Самое дешевое жилье в аренду в Харьковской области: за однокомнатную квартиру в среднем нужно заплатить 4,5 тыс. грн. Если рассматривать Киев более детально: самая дорогая аренда в Печерском районе – 32,8 тыс. грн, самая дешевая в Деснянском – около 10 тыс. грн за однокомнатную квартиру.

В целом по Украине наблюдается падение цен по сравнению с августом, когда обычно наблюдается наибольший ажиотаж на рынке аренды.

Кроме того, в начале осени наблюдается падение интереса к аренде практически по всей территории страны. Наибольшее падение зафиксировано в Одесской (-24%), Волынской (-21%) и Черновицкой (-21%) областях. В прифронтовых регионах, наоборот, зафиксирован рост поисковых запросов от пользователей на аренду жилья.

Рынок жилья в Украине - последние новости

Как писал УНИАН, в большинстве городов и сел вокруг Киева заметно выросли цены на покупку и аренду жилья. Однако в отдельных населенных пунктах недалеко от столицы немного уменьшилась стоимость покупки.

Ранее сообщалось, что в этом году в Украине продолжается тенденция роста цен на аренду однокомнатных квартир, в большинстве городов этот показатель составляет в среднем 15%. Дороже всего арендовать однокомнатные квартиры в крупных областных центрах.

Вас также могут заинтересовать новости: