Их хиты отражают музыкальный дух определенной эпохи.

Сегодня украинское медиапространство шокировала новость о смерти лидера группы Green Grey Андрея Яценко. Он был членом одной из самых известных команд украинской музыкальной сцены.

УНИАН расскажет вам об истории группы и наиболее знаковых хитах, а также объяснит, почему их роль для украинской музыкальной культуры так важна.

Группа Green Grey была основана в Киеве весной 1993 года. Инициатором выступил гитарист и автор музыки Андрей "Дизель" Яценко. В 1994 году к коллективу присоединился вокалист Дмитрий "Мурик" Муравицкий. На раннем этапе они создавали музыку, которая сочетала много стилей: рок, фанк, трип-хоп, электро, техно. Сами музыканты называли свой стиль "укр-попом" по аналогии с британским брит-попом.

Они стали первыми украинскими музыкантами, которые дважды получили премию MTV Europe, а в 1996 году подписали контракт с корпорацией Pepsi - это один из первых подобных маркетинговых шагов украинских групп. Их сочетание разных жанров, интеграция электроники, шоуформата и визуального эффекта делало выступления и выпуски альбомов заметными и новаторскими.

Среди самых известных песен Green Grey, которые стали культовыми как для 90-х, так и для украинской музыки в целом:

"Под дождем";

"Мазафака";

"Эмигрант";

"Стереосистема";

"Тот день".

Группа не ограничивалась только музыкой. Они брались за темы экологии, социальной ответственности и волонтерства. Например, приняли участие в проекте для помощи детям без родительской опеки. Также музыканты принимали участие в благотворительных сборах.

Хотя группа начинала в основном с русскоязычных песен, со временем они разработали украиноязычную программу. После начала полномасштабного вторжения музыканты выпустили ряд песен на украинском, а недавно перепели культовую "Под дождем".

Всего месяц назад на странице группы в Instagram появился анонс большого концертного тура по городам Украины. Уже через несколько дней должны были состояться выступления в Днепре, Харькове и Киеве, а затем - в Полтаве, Одессе и Николаеве.

