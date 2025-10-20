Заместитель министра энергетики Николай Колесник отметил, что атаки РФ продолжаются, поэтому необходим дополнительный импорт газа.

Россия начала активно атаковать объекты газотранспортной системы, которые используются для обеспечения городов и сел "голубым топливом", сообщил заместитель министра энергетики Николай Колесник на форуме в Киеве.

"Мы видим, что враг начал атаковать некоторые объекты, называть их не буду, от которых зависит распределение природного газа на конкретный населенный пункт", - отметил замминистра, добавив, что сейчас усиливается защита этих объектов от вражеских атак.

По его словам, враг продолжает наносить удары по газодобыче, поэтому Украина будет вынуждена дополнительно импортировать "голубое топливо".

"С начала октября мы получили более шести ударов... Атаки продолжаются, поэтому дополнительный импорт необходим", - отметил Колесник.

Где Украина ищет газ и деньги

Для технического обеспечения дополнительного импорта газа Минэнерго планирует диверсифицировать маршруты его поставки. По словам Колесника, продолжается работа над увеличением объемов поставок газа на польско-украинской границе.

Кроме того, планируется использовать трансбалканский газопровод. В этом контексте заместитель министра отметил, что стоимость транспортировки газа из европейских терминалов уже сравнялась.

Вместе с тем, для дополнительного импорта газа, который в Минэнерго оценивают примерно в 2 миллиарда кубометров, нужны деньги, и поэтому Украина ведет переговоры с европейскими партнерами, Европейским банком реконструкции и развития, Канадой, США, Норвегией и т. п. - "для того, чтобы нарастить финансирование, в частности, НАК "Нафтогаза", иметь гарантированные контракты и покрывать ежемесячное потребление газа в течение отопительного сезона".

Министр отметил, что в украинские подземные газохранилища закачано уже 13,2 миллиарда кубометров газа, как и планировалось правительством.

"Однако добыча повреждена в результате атак. Более того, удары продолжаются, поэтому дополнительный импорт необходим", - подчеркнул Колесник.

Удары РФ по газодобывающей инфраструктуре Украины

Россия осенью существенно увеличила количество атак на газовую инфраструктуру Украины. В частности, 15 октября глава НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий заявил, что за последнюю неделю РФ трижды атаковала газовую инфраструктуру Украины, а в ночь на 15 октября атаковала одну из ТЭЦ НАК "Нафтогаз Украины".

В ночь на 16 октября Россия в очередной раз атаковала газовую инфраструктуру НАК "Нафтогаз Украины", что привело к остановке работы части критических объектов.

Атаки РФ по газовой инфраструктуре, по неофициальным данным, уже уничтожили примерно 60% газового производства.

Украина из-за газового террора Москвы ведет переговоры о дополнительном импорте газа. Министр энергетики Светлана Гринчук заявила, что продолжаются переговоры о дополнительном импорте 1,38 миллиардов кубометров газа.

