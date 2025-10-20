Это произошло после слов, что ее бывшие не умели любить.

Первый муж американской певицы и актрисы Дженнифер Лопес обвинил ее во лжи и измене, комментируя слова о том, что она "никогда не была по-настоящему любимой", ведь ее бывшие партнеры "не были способны на это".

51-летний актер Охани Ноа, который был женат на Лопес менее года в 1990-х, опубликовал в своем Instagram-аккаунте гневный пост, в котором заверил, что был "честным, верным и заботливым" мужем, который даже переехал в другой штат, чтобы поддержать жену:

"Перестань унижать нас и выставлять себя жертвой. Проблема не в нас. Не во мне. Проблема - в тебе. Это ты не могла удержать себя в руках... Я никогда не изменял, не лгал и не вел себя плохо. Я был добр к тебе. Слишком добр".

По его словам, Лопес выбрала славу и деньги вместо отношений и солгала и предала его. Он призвал певицу наконец сказать правду: "Ты умоляла меня сохранить брак, чтобы избежать плохой прессы, но тебя волновала только твоя репутация... Ты хотела продолжать лгать и изменять. Я не мог больше терпеть. Поэтому я ушел, поэтому я расстался с тобой", - написал актер.

Видео дня

Напомним, ранее Джениффер Лопес прокомментировала разрыв с актером Беном Аффлеком, с которым снова сошлась после многих лет порознь.

Вас также могут заинтересовать новости: