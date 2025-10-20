Самым эффективным подходом к сохранению сбережений остается диверсификация.

В последние недели доллар в Украине начал постепенно расти: если по состоянию на начало месяца американская валюта по официальному курсу находилась на уровне 41,14 гривни, то сейчас уже достигла отметки в 41,73 грн. В банках и валютных обменниках "зеленый" уже пересекал психологическую отметку в 42 гривни.

УНИАН опросил финансовых экспертов по поводу ситуации на валютном рынке и выяснил, покупать или продавать доллары сейчас.

Руководитель проектов и программ инвестиционного направления "Ощадбанка" Сергей Ляшенко отметил, что в условиях войны валютный рынок остается непредсказуемым, поэтому консервативный подход и диверсификация - самые разумные стратегии.

Как рассказал эксперт в комментарии УНИАН, в октябре доллар прогнозируется в диапазоне 41,25-41,95 грн, а евро - 48,50-49,50 грн. К концу 2025 года курс доллара может достичь отметки 42,6 гривни.

"Выгодно ли сейчас покупать/продавать валюту - зависит от вашей цели. Если у вас гривна и вы планируете расходы в долларах в средне-/долгосрочной перспективе - постепенная покупка валюты может быть оправданной, учитывая прогноз роста курса. Если у вас есть валюта и нет срочной потребности в гривне - держать ее разумно, поскольку тренд на постепенное обесценивание гривны сохраняется", - сказал Ляшенко.

Куда лучше вложить деньги в Украине

Самым эффективным подходом к сохранению сбережений, по словам эксперта, остается диверсификация:

ОВГЗ (облигации внутреннего государственного займа) - доходность 16-18% годовых в гривне, которые обеспечивают защиту от инфляции;

валютные депозиты - стабильность, но низкая доходность (2-4% годовых), подходит для сохранения стоимости;

наличная валюта - максимальная ликвидность, но отсутствие дохода и риски хранения;

гривневые депозиты - 12-15% годовых, но налогообложение доходов НДФЛ и военным сбором.

"Что касается общих рекомендаций - избегайте держания всех средств в одной валюте: распределите сбережения в ОВГЗ, депозит, другие ликвидные инструменты. Не пытайтесь "угадать" лучший момент - лучше постепенно формировать финансовую подушку", - советует Ляшенко.

Директор департамента стратегического управления банка "Пивденный" Константин Хведчук отмечает, что решение по операциям с валютой стоит принимать, исходя из собственных финансовых целей, структуры расходов и горизонта сбережений, придерживаясь принципов диверсификации.

"В среднесрочной перспективе вероятно постепенное ослабление гривны. Учитывая смягчение монетарной политики ведущих центральных банков и высокие нормы обязательного резервирования в Украине, доходность валютных инструментов остается существенно ниже, чем гривневых", - сказал он в комментарии УНИАН.

Эксперт добавил, что в 2025 году гривня в целом сохраняет стабильность по отношению к доллару, даже несколько укрепившись с начала года, тогда как колебания курса к евро были более заметными из-за глобального ослабления доллара. Портфель гривневых ОВГЗ у физических лиц, по его словам, вырос почти на 50% с начала года, что свидетельствует о росте доверия к гривне. И на фоне замедления инфляции реальная доходность гривневых активов остается положительной.

Почему происходят колебания курса

На решение населения о покупке-продаже иностранной валюты часто влияют колебания курса доллара. Однако такие курсовые изменения могут вызываться действием сезонных или других временных факторов.

Член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько рассказала УНИАН, что рынок сейчас не показывает большой нестабильности, но кратковременные колебания возможны. Это означает, что курс может на несколько копеек меняться.

Как объясняет эксперт, многое зависит от решений НБУ и внешних факторов, например, если нарушаются поставки топлива или резко дорожает газ или нефть, импортерам надо больше валюты для оплат, и это мгновенно давит на курс. Или же когда страна получит крупные платежи от партнеров или международных финансовых учреждений, в банковской системе появляется валюта, и это облегчает ситуацию на рынке. Если такие поступления задерживаются или их меньше, чем ожидали, наоборот - давление на гривню растет. Поэтому график и размеры помощи часто ощутимо влияют на краткосрочную картину.

"Главное: новости об эскалации конфликтов повышают неуверенность и могут вызвать внезапный спрос на валюту. Не менее важны сезонные и торговые факторы: периоды активного импорта - подготовка к зиме, закупка энергоносителей, посевного материала - традиционно увеличивают потребность в иностранной валюте, тогда как падение цен на товары снижают поступление валюты. Возможные логистические проблемы могут сделать импорт дороже и усилить давление на курс", - рассказала Золотько.

Банкир отметила, что регулярные действия Нацбанка на рынке помогают сглаживать колебания и снижают риск длительных изменений курса. Поэтому будет ли давление на гривню временным или более длительным, определяют новости о поставках энергоносителей, цены на них, сообщения о помощи или геополитические события.

Курс валют в Украине - последние новости

В обменниках Украины средний курс доллара сегодня составляет 41,80 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,72 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 49 гривень, а курс продажи - 48,80 гривни.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин рассказал, что одним из ключевых факторов давления на курс стала позиция МВФ, который настаивает на постепенной девальвации гривни, считая, что это поможет стабилизировать финансы и профинансировать дефицит бюджета. По прогнозу Фонда, средний курс доллара в 2026 году может составить около 45,4 грн.

