Кремлевского рупора разозлило то, что Латвия запретили праздновать 9 мая.

Топ-пропагандист РФ Владимир Соловьев заявил, что страны Прибалтики тоже должны быть "денацифицированы". Это произойдет после того, как "закончат с Украиной", или же параллельно с ней.

Кремлевского рупора не на шутку разозлило, что Латвия официально запретили праздновать 9 мая. Он заявил, что это решение приняли "нацисты", поэтому их надо "денацифицировать".

"Вот в чем я точно убежден, это то, что когда мы закончим "денацификацию" Украины, нам необходимо заняться Прибалтикой. Возможно, не нужно даже ждать окончания " денацификации "Украины, потому что то, что позволили себе эти "нацисты", когда они 9 мая запрещают праздновать...",- завил пропагандист в эфире своей программы.

Захватнические заявления РФ

Захватническая риторика стала постоянной не только для пропагандистов, но и для политиков РФ. Перед этим опальный лидер Чечни Рамзан Кадыров пригрозил Польше "денацификацией" после Украины. Более того, он считает, что "бороться с сатанизмом нужно во всей Европе".

Как стало известно впоследствии, Путин готовился к конфликту с еще одной страной. Полномасштабная война, спровоцированная Россией, была неизбежной из-за маниакального желания российского диктатора Владимира Путина. Впрочем жертвой РФ могла стать не только Украина, ведь Кремль вполне серьезно готовился к военному конфликту с Японией.

Вас также могут заинтересовать новости: