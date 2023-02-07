По его словам, "сатанистов" якобы надо уничтожать во всей Европе, в первую очередь в Польше.

Опальный лидер Чечни Рамзан Кадыров пригрозил Польше "денацификацией" после Украины. Более того, он считает, что "бороться с сатанизмом нужно во всей Европе".

Как заявил Кадыров в Telegram, Польша якобы "клянчит вооружение у Штатов", истощив собственные военные ресурсы из-за помощи Украине.

"И теперь она (Польша - УНИАН) в замешательстве: а что, если после успешного окончания "СВО" Россия начнет "денацифицировать" и "демилитаризовать" следующую страну? Ведь после Украины на карте Польша! Не скрою, такое намерение лично у меня есть, и я неоднократно заявлял, что борьба с сатанизмом должна продолжаться по всей Европе и в первую очередь на территории Польши. Поэтому поляки вовремя спохватились", - заявил Кадыров.

Скандальный лидер Чечни также заявил, что в Польше якобы и "политическая ситуация сложная". Он отметил, что в июле пройдет ежегодный Марш автономии Силезии. По его убеждению, этот регион Польши "заслужил особый независимый статус, и там крайне необходим референдум, во время которого Россия может оказать организационную помощь".

"Проси, Польша, проси у своих хозяев", - пренебрежительно подытожил Кадыров.

Угрозы Кадырова

Скандальный "пехотинец Путина" регулярно угрожает миру войной. Недавно он разразился угрозами в адрес Европы после того, как в Дании сожгли Коран. Он заявил, что европейские страны нуждаются "очищение от сатанистов", как и Украина.

Это произошло после того, как 22 января возле турецкого посольства в Стокгольме ультраправый политик Расмус Палудан и его сторонники публично сожгли Коран, что вызвало бурную реакцию Турции. Вскоре стало известно, что эта акция - провокация россиян. 29 января Палудан провел аналогичную акцию у посольства России в Дании. Эти поджоги он посвятил Кадырову.

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