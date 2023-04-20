Закон призван не допустить угрозы и уничижение ценностей Латвии.

В Латвии 9 мая запретили проводить любые публичные мероприятия, кроме приуроченных ко Дню Европы.

Как пишет Delfi.lv, соответствующий закон в двух чтениях принял Сейм Латвии. До этого предполагалось, что депутаты могут объявить 9 мая днем памяти погибших и пострадавших в войне в Украине, однако в итоге было принято другие решение.

"Цель закона - защитить интересы государства и общества, не допустить беспорядков, защитить здоровье и нравственность общества. Кроме того, закон призван не допустить угрозы и уничижение ценностей Латвии как демократического и национального государства, в том числе раскола общества, прославления войны, военной агрессии, тоталитаризма и насилия, а также искаженного отражения исторических событий. Решение принято также в знак солидарности с народом Украины", - говорится в сообщении.

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Согласно новому закону, 9 мая на территории страны запрещено использовать пиротехнику, а также проведить праздничные и развлекательные мероприятя, шествия, собрания и пикеты.

9 мая в России

Как известно, в РФ 9 мая давно стало инструментом государственной пропагады. В прошлом году, в разгар войны в Украине, в Москве провели парад. В своей речи Путин заявил, что "столкновение с неонацистами, бандеровцами" якобы было неизбежным.

В этом году в Курске и Белгороде отменили парады к 9 мая, чтобы "не провоцировать противника большим количеством скопления техники и военнослужащих".

В оккупированном Крыму и Севастополе тоже отказались от проведения демонстраций, военных парадов и шествий "Бессмертного полка". В то же время у Путина сказали, что парад в Москве состоится.

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