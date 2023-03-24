Россия оказалась в тотальной изоляции, невиданной со времен Крымской войны позапрошлого века.

После нападения на Украину Россия оказалась в максимальной международной изоляции за последние 150 лет. Об этом заявил экс-президент РФ Дмитрий Медведев в интервью "Радио маяк".

По его словам, сегодня Россия оказалась "в уникальной ситуации", которую можно сравнить разве что с 1920–1930-ми годами, когда СССР находился в полной международной изоляции.

"Когда был царский режим, империя, у нас были союзники, они менялись — Германия, Франция, неважно, то Антанта, то не Антанта, — но мы не были одни. А вот сейчас впервые, ну во всяком случае лет за 150, мы в одиночестве", — сказал Медведев.

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Следует отметить, что Россия является членом ОДКБ - своего карманного "аналога НАТО", куда также входят Армения, Беларусь, Казахстан, Таджикистан и Кригизия. Из них только Беларусь согласилась помочь в нападении на Украину. Но Медведев, видимо, либо не считает ее пполноценным союзником, либо не рассматривает как самостоятельное государство.

Скандальные заявления Медведева

Вторжение в Украину – главная, но не единственная причина, почему Россия превратилась в страну-изгоя. Полные ненависти и угроз высказывания самого Медведева тоже внесли определенный вклад в эту ситуацию.

Буквально сегодня экс-президент России пригрозил развязать ядерную войну, если ВСУ попытаются восстановить контроль над международно признанной территорией Украины в Крыму

А днем ранее Медведев анонсировал ракетный "прилет" по Бундестагу и офису канцлера Шольца. Эта истерика началась у Медведева из-за обещания Германии выполнить свои обязательства перед Международным уголовным судом и арестовать Владимира Путина.

Разумеется, Медведев не смог удержаться от того, чтобы не пригрозить ракетным ударом и непосредственно по Международному уголовному суду в Гааге.

"Вполне можно представить точечное применение гиперзвукового "Оникса" с Северного моря с российского корабля по гаагскому зданию суда", – заявил он.

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