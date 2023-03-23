Зампред Совфеда РФ продолжает "истерить" из-за ордера на арест российского лидера Владимира Путина.

Заместитель представителя Совета федерации РФ Дмитрий Медведев продолжает публичную "истерику" из-за решения Международного уголовного суда Гааги выдать ордер на арест российского лидера Владимира Путина.

В этот раз свой "гнев" Медведев направил на руководство Германии. В своем комментарии прокремлевским СМИ он анонсировал ракетный удар по Бундестагу и офису канцлера ФРГ Олафа Шольца в случае, если Берлин посмеет арестовать Путина.

"Действующий глава ядерного государства приехал на территорию, допустим, Германии и подвергся аресту. Что это? Объявление войны Российской Федерации! И уже в этом случае все наши средства полетят в Бундестаг, в офис канцлера и так далее. Он понимает, что это casus belli, что это объявление войны?", - заявил Медведев.

Истерика Медведева из-за решения МУС - главное

Напомним, что 17 марта Международный уголовный суд Гааги объявил о решении выдать российскому лидеру Владимиру Путину международный ордер на арест в связи с его возможной причастностью к депортации детей Украины.

Это ожидаемо вызвало истерику среди его главных политических "приспешников". Свои комментарии на этот счет дали террорист Игорь Гиркин Стрелков, пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков, а также представители "пропагандистского" корпуса РФ. Не остался в стороне и Дмитрий Медведев. Он решил запугать мир очередными угрозами о запуске гиперзвуковых ракет.

В частности, российские боеголовки Медведев уже "пообещал" Гааге, заявив, что судьи МУС "напрасно" решили провоцировать Россию.

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