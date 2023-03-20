"Правая рука" Путина расплевался ядом из-за ордера на арест президента РФ.

Заместитель представителя Совета федерации Российской Федерации Дмитрий Медведев расплевался ядом из-за выдачи ордера Международного уголовного суда на арест Владимира Путина. Он пригрозил Гааге ударом гиперзвуковой ракеты.

"Судьи МКС разошлись напрасно. Смотрите, мол, мы храбрые, не обосрались поднять руку на величайшее ядерное государство. К сожалению, господа, все ходят под Богом и ракетами. Вполне можно представить точечное применение гиперзвукового "Оникса" с Северного моря с российского корабля по гаагскому зданию суда. Его не сбить, к сожалению. И суд – лишь убогая международная организация, а не население страны НАТО. Поэтому и войну не начнут. Побоятся. И жалеть никто не будет. Так что граждане судьи внимательно смотрите в небо", – написал Медведев в своем Telegram-канале.

По его словам, система международного публичного правая якобы "неэффективна", а акты Генассамблеи, Совбеза ООН и других институтов "несправедливы", поэтому их якобы не выполняют. При этом он считает, что судить страну можно, когда она "дико ослабла, почти потеряла суверенитет и решилась признать суд над собой" или когда проиграла войну и капитулировала.

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Ордер на арест Путина - что известно

17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест нынешнего президента Российской Федерации Владмира Путина и уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в незаконной депортации маленьких украинцев. В Москве сразу же заявили, что не признают это решение.

В то же время глава европейской дипломатии Жозеп Боррель считает решение МУС "началом процесса", а в Германии зявили, что задержат Путина.

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