На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется и обстреливает населенные пункты.

Подразделения Сил обороны Украины на линии фронта текущих суток отбили 38 атак российских захватчиков. Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает в оперативной информации о российском вторжении по состоянию на 18:00.

"Противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. На них украинские воины отбили более 38 вражеских атак", - информирует Генштаб.

На Бахмутском направлении враг продолжает штурмовые действия Бахмута, который удерживают украинские защитники, а также в районах населенных пунктов Орехово-Васильевка, Богдановка, Ивановское и Ступочки Донецкой области. Захватчики обстреляли 12 населенных пунктов.

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В то же время на Купянском и Лиманском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в районе Серебрянского лесничества и вблизи населенных пунктов Гряниковка и Белогоровка. Кроме того, враг вел артобстрелы вблизи 12 населенных пунктов.

Вместе с тем на Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях враг вел наступательные действия в направлении населенных пунктов Керамик, Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское и Победа. Успеха не имел. Многочисленным вражеским обстрелам подверглись районы 11 городов и сел.

Также в течение суток враг обстрелял районы населенных пунктов Городище Черниговской области; Харьковка, Искрисковщина, Ворожба, Белополье, Рички и Мирополье в Сумской области, а также Басовое, Ветеринарное, Казачья Лопань, Красное, Огирцеве, Волчанск, Амбарное и Тополи Харьковской области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется и обстреливает прифронтовые населенные пункты.

"На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирований наступательных группировок врага не обнаружено. На территории Беларуси продолжаются мероприятия по боевой подготовке подразделений вооруженных сил Российской Федерации. Противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных районах Курской и Белгородской областей", - информирует Генштаб.

Война в Украине - актуальное

Бахмут уже много месяцев остается эпицентром самых ожесточенных боев с рашистами. Отныне захватчики вынуждены усиливать свои позиции за счет регулярных подразделений армии РФ, в частности, десантников.

Также РФ уже несколько недель делает попытки окружить Авдеевку, чтобы, захватив населенный пункт, возобновить операцию на Угледарском направлении.

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