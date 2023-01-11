Российское "мясо" жалуется, что его шантажируют отнятием медобслуживания.

Российские военнослужащие 392 полка, вероятно, в Луганской области, пожаловались командованию на неподготовленные обледенелые позиции, на видео они откапывали их в снегу.

На камеру группа оккупантов показала, как копает траншеи, покрытые льдом и снегом. "Мы тут должны жить?" - недоумевают брошенные на фронт террористы.

По словам одного "мобика", изначально их командование предлагало роте переехать на подготовленные позиции. Когда военные их увидели и отказались, солдат начали шантажировать отсутствием медобслуживания.

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"На минуточку, сейчас -20, нам предлагают жить вот здесь – во льду… Данное видеобращение мы рекомендуем просматривать военной прокуратуре, ФСБ, лично Путину. Считаем, что данные действия командования подрывают боеспособность нашей армии. Минус 20, мороз, ребята просто замерзнут. Мы даже не успеем повоевать", - жалуется оккупант.

В ответ командование сообщает "пушечному мясу", что средства закончились. "Более того, они не стесняются в выражениях и прямо говорят: деньги своровали", - заявил оккупант.

Россиянам не везет на поле боя – потери врага на фронте

Накануне бойцы 28-й ОМБр имени Рыцарей зимнего похода ликвидировали наглого оккупанта, который выдвинулся на позиции украинского снайпера с лопатой.

Появились шокирующие кадры укрытого телами российских солдат поля под Бахмутом, где российское командование за всякую цену пытается прорвать оборону ВСУ.

Тем временем в Кемеровскую область прибыл еще один поезд с телами мертвых оккупантов.

Также стало известно о ликвидации в Украине оккупанта, засветившегося на видео штурма "Азовстали" в Мариуполе. Захватчика похоронили почти через месяц после гибели в Херсонской области.

Ликвидирован в боях и мобик из отряда "Барс", которого еще при жизни пропагандисты окрестили чуть ли не "терминатором". А в Запорожской области был уничтожен сын топ-кадыровца Джамбулат Заураев.

С начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали уже 112 960 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

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