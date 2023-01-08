Клепов по профессии юрист, сам из Братска Иркутской области.

В Севастополе похоронили 33-летнего замполита 2-1 роты ДШБ 810-й бригалы морской пехоты лейтенанта Дмитрия Клепова, который раньше засветился в интервью при штурме "Азовстали".

Как пишет OSINT-исследователь Иракли Комахидзе, оккупант погиб 19 декабря в Херсонской области, но похоронили его лишь 6 января в Севастополе.

Клепов по профессии юрист, сам из Братска Иркутской области. В 2015-м россиянин переехал в Севастополь, где подписал контракт на службу 810-й бригаде. В марте 2022 года Клепов женился и вскоре отправился на войну в Украину.

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Принимал участие в штурме "Азовстали" Мариуполя и даже засветился в интервью кремлевских пропагандистов. В августе приезжал повидать новорожденного сына. В конце лета из контрактника Клёпова слепили офицера, присвоив ему лейтенанта, и отправили в Херсонскую область.

Штурм "Азовстали"

Российские оккупанты штурмовали мариупольский металлургический завод, оборону которого вели украинские военные, несколько месяцев подряд из всех видов тяжелой техники, сбрасывая на бункеры тяжелые бомбы.

Рашистов не останавливал тот факт, что в бомбоубежищах "Азовстали" помимо ВСУ находились гражданские лица с детьми.

Позже Украине через международные организации и посредством правительств других стран удалось договорится об эвакуации мирного населения и украинских бойцов.

Некоторых защитников "Азовстали" уже удалось вернуть домой.

Потери РФ в Украине - актуальные данные

С начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали уже 111 170 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

На войне были, в том числе, ликвидированы гонщик белой Лады, коррупционер из министерства Шойгу, военный преступник, участвовавший еще в боях за Дебальцево.

Некоторые оккупанты уже научились прятаться от украинских дронов, притворяясь мертвыми на поле боя.

Кроме того, в Донецке под обстрел во время гулянки попал бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

В новогоднюю ночь ВСУ ударили по базе мобилизованных в Макеевке. Потери, по разным данным, составляют от сотни до нескольких сотен российских оккупантов.

На днях стало известно о ликвидации российского "терминатора".

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