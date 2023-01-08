Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла удары по 21 району сосредоточения противника.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили о потерях врага за прошедшие сутки, говорится в утренней сводке.

"Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла удары по 21 району сосредоточения противника, а также 3 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов.

В то же время ВСУ сбили 3 разведывательных БпЛА оккупантов типа "Орлан-10", - говорится в сообщении.

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Также, как сообщили в Генштабе, наши подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, 5 районов сосредоточения живой силы и военной техники и 2 склада боеприпасов противника.

Кроме того, отмечается, что 5 января из Ростова-на-Дону в Кемеровскую область прибыл поезд с заполненными мертвыми россиянами рефрижераторами.

"Трупы должны разгрузить в местные морги", - говорится в сводке.

Потери РФ в Украине – актуальные данные

С начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали уже 110 740 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

На войне были, в том числе, ликвидированы гонщик белой Лады, коррупционер из министерства Шойгу, военный преступник, участвовавший еще в боях за Дебальцево.

Некоторые оккупанты уже научились прятаться от украинских дронов, притворяясь мертвыми на поле боя.

Кроме того, в Донецке под обстрел во время гулянки попал бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

В новогоднюю ночь ВСУ ударили по базе мобилизованных в Макеевке. Потери, по разным данным, составляют от сотни до нескольких сотен российских оккупантов.

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