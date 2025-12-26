Многое может решиться до нового года: Зеленский анонсировал встречу с Трампом

Встреча Зеленского с Трампом может состояться в ближайшее время.

Есть договоренность о встрече на высшем уровне с президентом США Дональдом Трампом в ближайшее время.

Об этом сообщил в Telegram президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны, глава украинской делегации на переговорах с США Рустем Умеров имел контакты с американской стороной и есть договоренности о встрече с Трампом.

Видео дня

"Рустем Умеров доложил о контактах с американской стороной. Ни одного дня не теряем. Договорились о встрече на самом высоком уровне - с Трампом в ближайшее время. Многое может решиться до нового года. Слава Украине!", - сообщил Зеленский.

Визит Зеленского в США

Как сообщал УНИАН, в ближайшие дни ожидается визит президента Украины Владимира Зеленского во Флориду для сверхважных переговоров в Мар-а-Лаго - вероятном месте встречи с руководством США.

По словам дипломатического источника Kyiv Post, визит может состояться 28 декабря. Зелленский рассказал о телефонном разговоре, который состоялся на Рождество с посланцами президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Он отметил, что некоторые документы уже подготовлены, а некоторые "готовы полностью".

Вас также могут заинтересовать новости: