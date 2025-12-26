По словам Wellboy, он набрал лишние килограммы.

Известный украинский певец Антон Вельбой, который выступает под сценическим именем Wellboy, заговорил о своем весе.

Исполнитель хитов "Гуси" и "Вишні" признался, что в последнее время набрал килограммы. По его словам, это произошло по двум причинам.

"Ситуация плачевная. Набрал кило. Каждый раз взвешиваюсь, хожу в баню. Думаю, баня может поможет. А набрал почему? Потому что пью антидепрессанты, на них вес увеличивается. И с мамой жил, а мама кормит много", - признался Антон в проекте "Наодинці з Гламуром".

Он также добавил, что сейчас у него максимальный вес, который был в жизни. О цифрах, которые видит на весах, Wellboy сказал так:

"Один раз взвесился - 78 кг. А крайний раз - 85 кг. Это мой максимальный вес в жизни".

К слову, Антон отметил, что пока не видит смысла садиться на диету, потому что впереди новогодние праздники и застолья.

Напомним, ранее Wellboy заявил о проблемах с психическим здоровьем. Исполнитель признался, что страдает от зависимостей, в частности, ему диагностировали биполярное расстройство, и он даже проходил реабилитацию в психиатрической клинике. Однако сейчас Антон чувствует себя лучше и уже вернулся к выступлениям на большой сцене.

