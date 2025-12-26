Киев заметает снегом: синоптики предупреждают о зимней непогоде (фото)

На 26 декабря в Киеве объявлен І уровень опасности.

Настоящая зимняя непогода пришла в Киев 26 декабря. С самого утра в столице снежит и усилился ветер и такая погода, по данным синоптиков, продлится весь день.

"26 декабря порывы ветра 15-20 м/с, метель, на дорогах гололедица", - предупреждает Украинский гидрометеорологический центр.

Из-за непогоды в столице и по территории Киевской области объявлен І уровень опасности, желтый.

"Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", - отмечают в Укргидрометцентре.

Погода в Киеве

По данным Укргидрометцентра, 26 декабря на Киевщине будет облачно. Днем ожидается небольшой снег, а на дорогах образуется гололедица.

Ветер будет северо-западный 7-12 м/с с порывами порывы 15-20 м/с. Ожидается метель.

Температура по области днем 0°...-5°, а в Киеве потеплеет до 0°...-2°.

В целом, по данным Погода УНИАН, после Рождества Украину накроют снег и сильный ветер. Сегодня осадки ожидаются почти по всей стране, кроме крайнего запада. Температура при этом повысится, морозы ослабнут, однако усилится ветер, который добавит ощущение холода.

