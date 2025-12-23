УНИАН рассказывает, что нового посмотреть в кинотеатрах и онлайн в ближайшие дни.

Главной премьерой в кинотеатрах Украины на этой неделе станет хоррор-комедия "Анаконда" с Полом Раддом и Джеком Блэком.

Также на больших экранах можно будет посмотреть мультфильм "Губка Боб в кино: В поисках Квадратных Штанов" и подростковую комедийную драму "Что знает Мариэль".

Тем временем, онлайн на Netflix выйдет режиссерский дебют Кейт Уинслет – рождественская драма "Прощай, Джун".

Анаконда

Anaconda (США, 2025, комедия/ужасы/приключения/экшн)

По сюжету фильма, который его создатели называют переосмыслением оригинального фильма хоррор-франшизы "Анаконда" 1997 года, группа друзей, переживающих кризис среднего возраста, решает снять римейк любимого фильма своей юности. Впрочем, попав в джунгли, да еще и с очень ограниченным бюджетом, они сталкиваются с неожиданными событиями.

Главные роли в ленте сыграли Пол Радд (франшизы "Человек-муравей", "Мстители", "Охотники за привидениями") и Джек Блэк ("Школа рока", "Minecraft: Фильм", франшизы "Джуманджи", "Панда Кунг-Фу").

Также в фильме сыграли Стив Зан ("Медвежатники", "Сахара", сериалы "Белый лотос", "Бункер"), Тэнди Ньютон ("Миссия невыполнима 2", сериалы "Мир Дикого запада", "Венздей"), Даниэла Мельхиор ("Отряд самоубийц: Миссия навылет", "Форсаж 10", "Дом у дороги") и другие.

Кроме того, в ленте есть камео актера и рэпера Ice Cube, который снимался в оригинальной "Анаконде".

Режиссером новинки выступил Том Гормикан ("Этот неудобный момент", "Невыносимое бремя огромного таланта"). Сценарий к фильму он написал вместе с Кевином Эттеном, который также работал с ним над "Невыносимым бременем...".

Губка Боб в кино: В поисках Квадратных Штанов

The SpongeBob Movie: Search for SquarePants (США, 2025, комедия/приключения/анимация/семейный)

Хотя допремьерные показы этого мультфильма стартовали еще в конце прошлой недели, официально в украинский прокат он выходит с 25 декабря.

Этот анимационный фильм для семейного просмотра основан на популярном мультсериале "Губка Боб Квадратные Штаны" и является продолжением полнометражного фильма "Губка Боб: Побег Губки" 2020 года.

Теперь Губка Боб, который мечтает стать настоящим героем, решает доказать свою отвагу мистеру Крабсу – и отправляется вдогонку легендарному кораблю-призраку "Летучему Голландцу". Его ждет безумное путешествие морскими глубинами, полное юмора, опасностей и неожиданных открытий. На этот раз он заплывет туда, где еще не бывал ни один морской губкообразный смельчак.

Режиссером новинки выступил Дерек Драймон ("Монстры на каникулах: Трансформация"), который также написал сценарий к предыдущему фильму франшизы о Губке Бобе.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 6,2 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он имеет 85% одобрения от критиков и 76% от зрителей. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 72 из 100 баллов, а широкая аудитория – в 7 из 10 баллов, что в обоих случаях соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Что знает Мариэль

Was Marielle weiß / What Marielle Knows (Германия, 2025, комедия/драма)

В центре сюжета – старшеклассница Мариэль, которая во время школьной ссоры получает пощечину, что приносит ей невероятные способности. Теперь она видит и слышит все, что делают ее родители – днем и ночью. Но из-за этого брак ее мамы и папы начинает трещать по швам, ведь супруги только казались идеальными, скрывая целую кучу тайн. Теперь, когда самые стыдные из них становятся явными, семейная пара втягивается в абсурдную игру манипуляций. Смогут ли они сохранить фасад, когда дочь знает о них все?

Главные роли в фильме сыграли Лени Гайзелер (сериал "Императрица"), Юлия Йенч ("Последние дни Софии Шолль", "Воспитатели") и Феликс Крамер (сериалы "Тьма", "Берлинские псы").

Снял ленту немецкий режиссер Фредерик Гамбалек ("Модель Олимпия").

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 6,6 из 10 баллов.

Прощай, Джун

Goodbye June (Великобритания, США, 2025, драма)

В центре сюжета фильма – четверо братьев и сестер, чья жизнь резко меняется, когда состояние их больной матери ухудшается во время зимних праздников. Тем временем, сообразительная женщина решает устроить последнее прощание с семьей по-своему.

Главные роли в ленте сыграли Хелен Миррен ("Калигула", "Королева", "Хичкок", франшиза "Форсаж"), Тони Коллетт ("Шестое чувство", "Наследственность", "Достать ножи", "Аллея ужаса"), Джонни Флинн ("Дэвид Боуи: история человека со звезд", сериал "Рипли"), Андреа Райзборо ("Бердмен", "Ночные звери", "Смерть Сталина") и другие.

Фильм является режиссерским дебютом для оскароносной английской актрисы Кейт Уинслет ("Титаник", "Вечное сияние чистого разума", "Стив Джобс", франшиза "Аватар"). Сама же она сыграла и одну из главных ролей в фильме.

Новинку начали показывать в кинотеатрах США и Великобритании с 12 декабря 2025 года, но для широкой аудитории фильм станет доступен на Netflix с 24 декабря 2025 года.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 6,8 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он имеет 67% одобрения от критиков. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 54 из 100 баллов, что соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы".

