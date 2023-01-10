В селе Поречье-Рыбное Ярославской области местных жителей возмутило отсутствие почестей на похоронах завербованного в "вагнеровцы" зэка Евгения Лосева.
Как пишет Ярославль онлайн, Лосева похоронили "без лишнего шума" 8 января в родной деревне, хотя ВСУ ликвидировали его еще 15 декабря.
Лосев попал в "вагнеровцы" по вербовке. Ранее россиянин отбывал большой срок за поджег дома вместе с людьми.
Матери Лосева не понравился уровень похорон. В последний путь "вагнеровца" провожали без традиционных воинских почестей: "Над кладбищем не прогремел троекратный залп, не было и почетного караула. Присутствовавшие на прощании люди говорят, что проститься с парнем не пришли даже сотрудники военкомата".
При этом мнения односельчан разделились: "Он погиб за Родину, за нас с вами. Омыл своей кровью грехи", "Все это не правильно", - посчитали одни. "Сжег двух мужиков за 5 тыс. рублей, в колонии не понравилось, решил продолжить в том же духе в Украине? Что же могло пойти не так?"
Россиянам не везет на поле боя – потери врага на фронте
Накануне бойцы 28-й ОМБр имени Рыцарей зимнего похода ликвидировали наглого оккупанта, который выдвинулся на позиции украинского снайпера с лопатой.
Появились шокирующие кадры укрытого телами российских солдат поля под Бахмутом, где российское командование за всякую цену пытается прорвать оборону ВСУ.
Тем временем в Кемеровскую область прибыл еще один поезд с телами мертвых оккупантов.
Также стало известно о ликвидации в Украине оккупанта, засветившегося на видео штурма "Азовстали" в Мариуполе. Захватчика похоронили почти через месяц после гибели в Херсонской области.
Ликвидирован в боях и мобик из отряда "Барс", которого еще при жизни пропагандисты окрестили чуть ли не "терминатором". А в Запорожской области был уничтожен сын топ-кадыровца Джамбулат Заураев.
С начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали уже 112 470 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.