С начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали уже 112 470 оккупантов.

В селе Поречье-Рыбное Ярославской области местных жителей возмутило отсутствие почестей на похоронах завербованного в "вагнеровцы" зэка Евгения Лосева.

Как пишет Ярославль онлайн, Лосева похоронили "без лишнего шума" 8 января в родной деревне, хотя ВСУ ликвидировали его еще 15 декабря.

Лосев попал в "вагнеровцы" по вербовке. Ранее россиянин отбывал большой срок за поджег дома вместе с людьми.

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Матери Лосева не понравился уровень похорон. В последний путь "вагнеровца" провожали без традиционных воинских почестей: "Над кладбищем не прогремел троекратный залп, не было и почетного караула. Присутствовавшие на прощании люди говорят, что проститься с парнем не пришли даже сотрудники военкомата".

При этом мнения односельчан разделились: "Он погиб за Родину, за нас с вами. Омыл своей кровью грехи", "Все это не правильно", - посчитали одни. "Сжег двух мужиков за 5 тыс. рублей, в колонии не понравилось, решил продолжить в том же духе в Украине? Что же могло пойти не так?"

Россиянам не везет на поле боя – потери врага на фронте

Накануне бойцы 28-й ОМБр имени Рыцарей зимнего похода ликвидировали наглого оккупанта, который выдвинулся на позиции украинского снайпера с лопатой.

Появились шокирующие кадры укрытого телами российских солдат поля под Бахмутом, где российское командование за всякую цену пытается прорвать оборону ВСУ.

Тем временем в Кемеровскую область прибыл еще один поезд с телами мертвых оккупантов.

Также стало известно о ликвидации в Украине оккупанта, засветившегося на видео штурма "Азовстали" в Мариуполе. Захватчика похоронили почти через месяц после гибели в Херсонской области.

Ликвидирован в боях и мобик из отряда "Барс", которого еще при жизни пропагандисты окрестили чуть ли не "терминатором". А в Запорожской области был уничтожен сын топ-кадыровца Джамбулат Заураев.

С начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали уже 112 470 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

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