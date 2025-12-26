Рекомендация касается не всех украинцев, но для многих будет полезной.

Каждый гражданин Украины, в собственности которого находится квартира или частный дом, должен держать в порядке свои документы на недвижимость. Нотариус Наталья Манойло в комментарии УНИАН объяснила, какие документы подтверждают право собственности на квартиру в Украине и правда ли, что отсутствие информации о недвижимости в Реестре аннулирует это право.

Как зарегистрировать недвижимость в Реестре Украины и зачем он нужен

По словам Манойло, Государственный реестр прав на недвижимое имущество - это электронная база данных, в которой собрана информация об объектах недвижимого имущества и вещных правах на них, есть ли на имуществе какие-то обременения, к примеру, аресты или запреты на отчуждение. Этот Реестр начал работать с 1 января 2013 года.

До 2013 года регистрацию права собственности проводили органы БТИ (Бюро технической инвентаризации), а после внесения изменений в закон "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений" этим начали заниматься государственные регистраторы (есть в органах ЦНАП, в органах местного самоуправления, в райгосадминистрациях). Функцию государственного регистратора также могут выполнять нотариусы - как частные так и государственные.

"Раньше лицу после заключения у нотариуса договора, например, купли-продажи или дарения, нужно было обращаться в органы БТИ, чтобы зарегистрировать свое право собственности", - говорит эксперт. Через две недели лицо забирало свой договор с соответствующим регистрационным удостоверением или надписью: "Ваше право зарегистрировано".

Нотариус объяснила, как зарегистрировать недвижимость в реестре Украины - теперь это можно сделать, в частности, у нотариуса или в ЦНАПе, и после этого сведения об объекте недвижимости вносят в Реестр вещных прав. Затем лицу должны предоставить выписку из этого Реестра - именно этот документ подтверждает внесение недвижимости в электронную базу.

Регистрация необходима для реализации большинства имущественных прав - без нее, к примеру, невозможно продать или подарить недвижимость, получить субсидии.

Наличие информации о недвижимости в Реестре вещных прав помогает гражданам, в том числе получить средства по государственной программе "еВідновлення" в случае повреждения имущества в результате агрессии РФ. Чтобы получить выплаты в рамках этой программы нужно предоставить, в частности выписку из Государственного реестра прав.

Выписка формируется после проведения государственной регистрации вещного права и может быть сформирована только в том случае, если информация была внесена в этот реестр.

Что делать, если квартиры нет в Реестре - могут ли аннулировать право собственности

Эксперт заверила, что право собственности на квартиру является действительным, даже если данных о недвижимости нет в реестре, потому что государство признает бумажные носители информации. До 2013 года, говорит Манойло, Реестра вещных прав на недвижимое имущество не существовало, регистрацию проводили органы БТИ на бумажных носителях, и эти документы не теряют своей силы, даже если недвижимость не внесена в Реестр.

Внесение сведений о недвижимости в Реестр вещных прав не является обязательным для сохранения права на нее:

"То есть отсутствие информации об имуществе в Реестре не значит, что лицо может потерять право собственности на него".

Впрочем, нотариус напомнила, что Государственный реестр вещных прав на недвижимость существует с 2013 года, но до его появления в разных населенных пунктах органы БТИ в разные годы начали вести электронный реестр права собственности на недвижимость, который затем стал составной частью Госреестра.

Она привела пример - в Киеве примерно с 2010 года начали вносить сведения о регистрации имущества электронными средствами, а затем данные были перенесены в Реестр вещных прав. То есть информация о недвижимости, приобретенной в Киеве в 2005 году, не будет "подтягиваться" в Госреестре. Кроме того, часть архивных данных была перенесена, часть - нет. Поэтому так бывает, что информация о недвижимости, которую приобрели в 90-х и 2000-х годах отсутствует в Реестре вещных прав.

Манойло добавила, что отсутствие информации о недвижимости в Реестре - не повод для волнения, потому что человек может в любом случае внести сведения о своей недвижимости в этот Реестр при необходимости.

Как через Дію проверить квартиру в Реестре

Эксперт подробно рассказала, как проверить, есть ли недвижимость в реестре Украины. По ее словам, если лицо в 2013 году или позже оформляло право собственности на какое-то имущество, то такая недвижимость в большинстве случаев должна быть в Реестре прав, поскольку внесение в базу является обязательной процедурой, которую выполняют государственные регистраторы после удостоверения сделки на основании правоустанавливающих документов.

Чтобы проверить, есть ли недвижимость в Государственном реестре прав, можно обратиться или к государственному, или к частному нотариусу или в ЦНАП.

Но легче всего проверить, есть ли ваша недвижимость в Реестре, с помощью портала "Дія", воспользовавшись услугой "Предоставление информации из Государственного реестра прав на недвижимое имущество". Нужно найти эту услугу, ввести сведения о вашем объекте недвижимости (в частности адрес) и сформировать выписку. Стоимость такой услуги составляет около 60 гривен. За эту сумму вы получите выписку из реестра в PDF-формате.

Какие нужны документы, чтобы внести квартиру в Реестр и сколько это стоит

Если данных о недвижимости в Реестре нет, нужно знать, как это исправить. Манойло объяснила, что внести информацию в Реестр вещных прав на недвижимое имущество можно с помощью нотариуса или работников ЦПАУ. Вам понадобятся:

паспорт;

идентификационный код;

документы, подтверждающие приобретение права собственности на объект недвижимости (например, договор купли-продажи, мены, дарения, свидетельство о праве собственности), а также информационная справка от органов БТИ.

Дополнительно, говорит эксперт, нужно оплатить административный сбор и приобщить квитанцию об уплате к указанным выше документам. Размер админсбора установлен законом и зависит от суммы прожиточного минимума для трудоспособных лиц (сейчас ПМ составляет 3 028, а в 2026 году будет 3 328 гривен). За регистрацию в течение 5 рабочих дней нужно будет оплатить десятую часть от размера прожиточного минимума, то есть сейчас это 302,80 гривен (в следующем году будет 332,80 гривен).

Манойло предупредила, что ускорение процедуры будет стоить денег. Например, за регистрацию в течение 2 дней надо заплатить сумму в размере одного прожиточного минимума для трудоспособных лиц, а чтобы провести процедуру за 1 рабочий день - два прожиточных минимума:

"То есть размер административного сбора зависит от срока, в течение которого должна состояться государственная регистрация".

Если вы обратитесь к нотариусу, то вам также необходимо будет оплатить административный сбор, а также оплатить предоставленные правовые услуги - сумма может составлять от 500 до 5 тысяч гривен (стоимость зависит от региона). В Киеве, например, стоимость нотариальных услуг может стартовать и от 2 тысяч гривен - отметила эксперт.

Наталья Манойло - Частный нотариус Киевского городского нотариального округа

