К счастью, актриса и ее семья не пострадали.

Известная украинская актриса Наталка Денисенко оказалась в эпицентре взрывов в Чернигове.

Напомним, что вчера, 25 декабря, российский дрон попал в многоэтажку в спальном районе города. В результате чего загорелась квартира на третьем этаже и повреждены соседние дома. Погибла 80-летняя женщина, восемь человек пострадали, трое из них в тяжелом состоянии.

В этот день актриса была в своем родном городе Чернигове. Наталка приехала, чтобы отпраздновать Рождество в семейном кругу, а также день рождения мамы. Однако праздничную атмосферу испортили сильные взрывы недалеко от их дома. К счастью, Денисенко и ее семья не пострадали.

"Приехали к маме на праздник, слышали эти взрывы... Много раненых... Мои соболезнования!", - написала актриса в своем Instagram.

К слову, как сообщал УНИАН, 24 декабря на Рождество враг продолжал наносить удары по мирным городам Украины. В частности, под обстрелы попали Черниговская, Черкасская и Харьковская области. Есть много разрушений и пострадавших украинцев.

