Во Львове два дня будет непогода: объявлен І уровень опасности (инфографика)

В городе и по области усилится ветер, а дороги скует гололедица.

Во Львове на два дня подряд объявили повышенный уровень опасности из-за непогоды. Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

"По территории Львовской области и по городу Львову 26-27 декабря на дорогах гололедица. Днем порывы северо-западного ветра 15-20 м/с", - говорится в прогнозе.

Из-за непогоды на Львовщине объявлен І уровень опасности, желтый.

Видео дня

По дании синоптиков, 26 декабря погоду на Львовщине будет определять тыловая часть циклона над Восточно-Европейской равниной и прохождение днем атмосферного фронта с северо-запада.

По Львовской области будет облачно с прояснениями. Ночью без осадков, а днем временами небольшой снег. На дорогах образуется гололедица. Ветер западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, днем порывы усилятся до 15-20 м/с, слабые метели. Температура ночью 7-12° мороза, днем от 4° мороза до 1° тепла.

Во Львове столбики термометров днем 26 декабря покажут 0°...-2°.

По данным синоптиков, конец недели пройдет под влиянием гребня от антициклона над Северным морем, следовательно, осадки прекратятся. Ветер умеренный, сегодня - порывистого характера.

Вас также могут заинтересовать новости: