В Одессе объявили предупреждение о непогоде: к чему готовиться (инфографика)

Погода ухудшится и по территории Одесской области.

Настоящая зимняя погода со снегом и сильным ветром ожидается 26 декабря в Одессе. Об этом предупреждает Гидрометеорологический центр Черного и Азовского морей.

"По г. Одесса и Одесской области днем 26 декабря ожидаются порывы северо-западного ветра 15-18 м/с", - прогнозируют синоптики.

По их данным, сегодня в Одесской области будет облачно. Ожидается небольшой снег. Вдоль побережья Одесской области значительное волнение моря.

Температура по области ожидается от 4° мороза до 1° тепла, а в Одессе - около 0°.

На автодорогах области местами видимость во время снега 1-2 км.

Из-за непогоды в Одессе и по области объявили І уровень опасности, желтый.

Разлив масла в Одессе - что известно

Как сообщал УНИАН, в результате российских ударов в море произошел разлив масла.

В "Администрации морских портов Украины" отметили, что в последние дни порт "Южный" находился под постоянным огнем. Поэтому мероприятия по ликвидации последствий аварии проводились ограниченно - только во время пауз между воздушными тревогами и с соблюдением всех требований безопасности для работников.

Сейчас в Одессе продолжается спасение сотен птиц, пострадавших от загрязнения моря. Директор Одесского зоопарка Игорь Беляков обратился к горожанам с призывом доставлять найденных птиц в зоопарк для оказания помощи.

