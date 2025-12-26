Захват КНП в Гуляйполе: эксперт объяснил, что не так с российским видео

Он отметил, что речь идет о постановочном видео с целью давления на украинское общество.

Видео россиян о якобы захвате командно-наблюдательного пункта (КНП) с незапароленными телефонами и компьютерами в Гуляйполе Запорожской области является постановочным.

Об этом сказал в эфире РадиоNV военный эксперт, основатель благотворительной организации "Реактивная почта" Павел Нарожный.

"Это из области фантастики", - считает он.

По его словам, в начале полномасштабного вторжения РФ действительно было несколько случаев, когда к врагу попадали незапароленные телефоны, планшеты и ноутбуки.

"Сейчас в армии с этим очень жестко. Если просто на полигоне офицеры проверяют телефоны рядовых, не говоря уже о высшем составе, и если встретят солдата, у которого не выставлен "режим самолетика", где нет пароля, то за это может "влететь" выговор материальный и нематериальный. Поэтому это все из области фантастики... Поэтому это постановка, это больше давление на психику и к реальности это имеет очень далекое отношение", - высказал мнение Нарожный.

Видео россиян из Гуляйполя

Как сообщал УНИАН, вчера, 25 декабря, в соцсетях появилось видео, на котором российские военные утверждают, что якобы захватили командно-наблюдательный пункт 1 батальона 106 отдельной бригады территориальной обороны. Россияне показали, что в их руки якобы попали оставленные ноутбуки, телефон и карты.

Представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин сказал "Суспільному", что по факту возможного захвата российскими оккупантами одного из украинских пунктов управления в Гуляйполе проведут расследование. Он отметил, что в случае подтверждения такого факта правоохранители откроют уголовное производство.

