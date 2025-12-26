Золото и платина бьют рекорды: сколько теперь стоят металлы

Все драгоценные металлы дорожают на глазах.

Золото, серебро и платина в пятницу, 26 декабря, достигли новых рекордов. Спекуляции и снижение ликвидности в конце года поддержали цены на драгоценные металлы, а рынки учли возможность дальнейшего снижения ставок в США и рост геополитической напряженности.

Агентство Reuters пишет, что спотовое золото остановилось на отметке 4504,79 доллара за унцию по состоянию на 6:23 по киевскому времени, после того как достигло рекордного уровня в 4530,60 доллара, а фьючерсы на золото в США с поставкой в феврале выросли на 0,7% до 4535,20 доллара. Таким образом, 1 грамм золота стоил 145,32 доллара.

При этом спотовое серебро подскочило на 3,6% до 74,56 доллара за унцию после достижения рекордного уровня в 75,14 доллара. Таким образом, 1 грамм металла стоил 2,4 доллара.

Старший аналитик рынка в OANDA Кельвин Вонг считает, что в первой половине 2026 года золото может подняться до 5000 долларов, а серебро - до 90 долларов

В этом году золото продемонстрировало сильный рост, зафиксировав самый большой годовой прирост с 1979 года. При этом серебро подорожало на 158% с начала года, превзойдя рост золота почти на 72%, благодаря структурному дефициту, внесению в американский список критически важных минералов и устойчивому промышленному спросу.

В то же время спотовая цена на платину выросла на 7,8% до 2393,40 доллара за унцию после достижения ранее рекордного уровня в 2429,98 долларов, а цена на палладий поднялась на 5,2% до 1771,14 доллара после трехлетнего максимума на предыдущей сессии. Таким образом, 1 грамм платины стоил 77,21 доллара, а 1 грамм палладия – 57,13 доллара.

Платина и палладий резко подорожали из-за дефицита предложения, неопределенности с пошлинами и перехода инвесторов с золота на эти металлы. С начала года платина подорожала примерно на 165%, а палладий - более чем на 90%.

Цены на металлы - последние новости

23 декабря золото дорожало, почти добравшись до психологической отметки в 4 500 долларов, на фоне ослабления доллара и геополитической неопределенности. Серебро также росло, а его цена поднялась на 0,7% до 69,51 доллара за унцию.

На этом фоне выросли и другие драгоценные металлы. Платина подорожала на 3% до 2 184 доллара за унцию, что стало самым высоким показателем за более чем 17 лет. Палладий вырос на 2,8% до 1 811 долларов (58,22 доллара за грамм), обновив максимум за три года.

В свою очередь медь достигла нового исторического максимума, достигнув 12 044 долларов за тонну. Этот важнейший металл демонстрировал самый большой рост за год с 2009 года из-за перебоев в добыче и "торговой войны" президента США Дональда Трампа.

