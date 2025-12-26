В Украине подешевела валюта: какой курс доллара и евро предлагают банки и обменники

Продать доллар можно в среднем по курсу 41,80 грн, а евро - 49,20 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины в пятницу, 26 декабря, снизился на 10 копеек и составляет 42,25 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,80 гривни за доллар.

При этом средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 5 копеек и составляет 49,90 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 49,20 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 42,15 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 42,00 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 49,85 грн/евро, а курс продажи - 49,65 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на 26 декабря официальный курс доллара к гривне на уровне 41,93 гривни за доллар, таким образом украинская валюта прибавила 22 копейки.

Согласно данным на сайте регулятора, относительно евро гривня также укрепила позиции. Официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 49,43 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 25 копеек.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой отметил, что конец 2025 года и начало 2026-го валютный рынок будет встречать в относительно спокойной конъюнктуре. Ожидаемый разрыв между спросом и предложением на валюту составит около 10-15%, что не создаст чрезмерного давления на курс. Он отметил, что Нацбанк по-прежнему будет контролировать ситуацию через объем валютных интервенций.

