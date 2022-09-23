По словам источника, из областных центров рекомендовали набирать людей на войну по минимуму.

В рамках мобилизации в Российской Федерации планируют призвать в армию 1,2 миллиона человек.

Об этом "Медузе" рассказал источник, близкий к одному из федеральных министерств.

Отмечается, что в Москве планируют мобилизовать до 16 тысяч человек. Эти цифры подтвердил источник, близкий к одному из федеральных министерств. В то же время в Санкт-Петербурге, по данным близкого полпредству Северо-Западного федерального округа источника, призвать на войну собираются около 3,2 тысячи человек.

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Российское руководство рекомендовало из областных центров мобилизировать по минимуму.

"Идут по сельским районам, там нет СМИ, оппозиции и больше поддержки (войны - УНИАН)", - заявил собеседник.

Мобилизация в России

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о мобилизации российских военнослужащих, находящихся в запасе. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что мобилизовать планируют около 300 тыс. человек.

Однако, по данным СМИ, засекреченный пункт указа о мобилизации позволяет призвать 1 млн человек.

Объявление мобилизации в России вызвало волну протестов. Одну из таких акций хотят провести 24 сентября в 17:00.

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