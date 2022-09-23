В рамках мобилизации в Российской Федерации планируют призвать в армию 1,2 миллиона человек.
Об этом "Медузе" рассказал источник, близкий к одному из федеральных министерств.
Отмечается, что в Москве планируют мобилизовать до 16 тысяч человек. Эти цифры подтвердил источник, близкий к одному из федеральных министерств. В то же время в Санкт-Петербурге, по данным близкого полпредству Северо-Западного федерального округа источника, призвать на войну собираются около 3,2 тысячи человек.
Российское руководство рекомендовало из областных центров мобилизировать по минимуму.
"Идут по сельским районам, там нет СМИ, оппозиции и больше поддержки (войны - УНИАН)", - заявил собеседник.
Мобилизация в России
21 сентября президент России Владимир Путин объявил о мобилизации российских военнослужащих, находящихся в запасе. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что мобилизовать планируют около 300 тыс. человек.
Однако, по данным СМИ, засекреченный пункт указа о мобилизации позволяет призвать 1 млн человек.
Объявление мобилизации в России вызвало волну протестов. Одну из таких акций хотят провести 24 сентября в 17:00.