Журналисты отметили, что реальное число погибших на 40-60% больше.

Российские СМИ подсчитали возможные потери российской армии во время войны в Украине. С 24 февраля, по их данным, по меньше мере уничтожены 3052 российских солдат и офицеров, но эта цифра может быть на 40-60% выше.

Об этом сообщает российская служба "ВВС".

Отмечается, что данная цифра погибших не точная, потому что власти и СМИ не называют всех убитых, а на российские кладбища попадают не все военные.

Журналисты обнаружили захоронения на 11 кладбищах - в Ставрополе, Казани, Краснодаре, Екатеринбурге, Новосибирске, Балашихе, под Ульяновском и в Калининградской области. Только кладбище возле Ульяновска с 24 февраля появились 42 могилы российских военных.

"Имена 21 погибшего не упоминались публично - даже в соцсетях. На других кладбищах эта доля составляла от 30% до 100%. Таким образом мы можем предположить, что список подтвержденных потерь, который ведет ВВС, может содержать по меньшей мере на 40-60% меньше имен погибших, чем реально похоронено в России", - говорится в сообщении.

При этом журналисты напомнили, что в России только два раза официально называли потери российской армии - 2 марта - о 498 погибших и 1597 раненых, а 25 марта - о 1351 погибшем и 3825 раненых.

Как ранее сообщал УНИАН, российская армия за три месяца полномасштабной войны против Украины понесла огромные потери среди офицеров среднего и младшего звена. Потеря значительной части молодого поколения офицеров может усугубить проблемы с модернизацией подхода к командованию и контролю, а также приведет к дальнейшему снижению боевого духа армии РФ.

По состоянию на 31 мая общие боевые потери противника с 24 февраля по 31 мая ориентировочно составили 30 500 человек.

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