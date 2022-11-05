Всех мобилизованных россиян, которые не хотят воевать против Украины, удерживают в "ЛНР".

Российских отказников, которых удерживали во временно оккупированном Перевальске Луганской области, перевели в другой подвал после публикации в российских СМИ. Над нежелающими воевать в Украине всячески издеваются

По данным здания Astra, большую часть отказников обманом, угрозами и пытками перевезли в новый подвал. Его точное месторасположение неизвестно. Сообщается, что таких "лагерей" несколько.

Родственники военнослужащих, которые оказались в одном из подвалов, рассказали, что командиры угрожали расстрелять мобилизованных, "а родственникам сообщим, что вы без вести пропали".

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"Так они пытаются вернуть на передовую мобилизованных, написавших рапорта об отказе от участия в СВО. Поняв, что уговоры не действуют, командиры стали угрожать расправой, фамилии и звания командиров не известны, они не представлялись. На днях пленные вышли на связь и сообщили, что их несколько дней не кормили", - говорится в сообщении.

Кроме того, жена одного из мобилизованных сообщила, что россиян в подвале десятки людей. Их полностью раздевали и били.

"Мой муж и еще 80 человек, сидят в подвале, их раздели до гола, чтобы отнять телефоны, один человек сохранил телефон чудом. Их били. Кормят очень плохо. Заставляют как мясо идти на передовую, но ребята отказываются. Все написали рапорта об отказе", - рассказала женщина.

Мобилизация в России - что известно

С первых дней войны в России проходила скрытая мобилизация "пушечного мяса". При этом стало известно, что в российской армии назревает масштабная проблема - увеличивается число "отказников".

В свою очередь глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков, российских "отказников" держали на территории боевиков "ЛНР". Всего "в плену" оказались 140 человек.

Уже 21 сентября Владимир Путин объявил старте частичной мобилизации в России. Призвать должны были только тех, кто в запасе, но позже в СМИ стала появляться информация, что повестки получали люди, далекие от военного дела.

Спустя месяц президент РФ заявил о завершении мобилизации в России, но в СМИ сообщили, что людям и дальше прислают повестки.

По мнению западных экспертов, в России приостановили мобилизацию, чтобы освободить бюрократическую пропускную способность для осеннего призыва.

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