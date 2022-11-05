Российских отказников, которых удерживали во временно оккупированном Перевальске Луганской области, перевели в другой подвал после публикации в российских СМИ. Над нежелающими воевать в Украине всячески издеваются
По данным здания Astra, большую часть отказников обманом, угрозами и пытками перевезли в новый подвал. Его точное месторасположение неизвестно. Сообщается, что таких "лагерей" несколько.
Родственники военнослужащих, которые оказались в одном из подвалов, рассказали, что командиры угрожали расстрелять мобилизованных, "а родственникам сообщим, что вы без вести пропали".
"Так они пытаются вернуть на передовую мобилизованных, написавших рапорта об отказе от участия в СВО. Поняв, что уговоры не действуют, командиры стали угрожать расправой, фамилии и звания командиров не известны, они не представлялись. На днях пленные вышли на связь и сообщили, что их несколько дней не кормили", - говорится в сообщении.
Кроме того, жена одного из мобилизованных сообщила, что россиян в подвале десятки людей. Их полностью раздевали и били.
"Мой муж и еще 80 человек, сидят в подвале, их раздели до гола, чтобы отнять телефоны, один человек сохранил телефон чудом. Их били. Кормят очень плохо. Заставляют как мясо идти на передовую, но ребята отказываются. Все написали рапорта об отказе", - рассказала женщина.
Мобилизация в России - что известно
С первых дней войны в России проходила скрытая мобилизация "пушечного мяса". При этом стало известно, что в российской армии назревает масштабная проблема - увеличивается число "отказников".
В свою очередь глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков, российских "отказников" держали на территории боевиков "ЛНР". Всего "в плену" оказались 140 человек.
Уже 21 сентября Владимир Путин объявил старте частичной мобилизации в России. Призвать должны были только тех, кто в запасе, но позже в СМИ стала появляться информация, что повестки получали люди, далекие от военного дела.
Спустя месяц президент РФ заявил о завершении мобилизации в России, но в СМИ сообщили, что людям и дальше прислают повестки.
По мнению западных экспертов, в России приостановили мобилизацию, чтобы освободить бюрократическую пропускную способность для осеннего призыва.