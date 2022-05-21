Реальное количество отказавшихся солдат от участия в войне скрывают от начальства.

В российской армии назревает масштабная проблема - там становится все больше "отказников" - солдат, которые отказываются ехать на линию фронта или даже на границу.

Как рассказал в интервью "Медузе" основатель команды журналистов-расследователей Conflict Intelligence Team Руслан Левиев, в разных частях, по разным оценкам, "отказников" от 30 до 40%.

По его словам, реальное количество отказавшихся от участия в войне скрывают от начальства.

Также основатель CIT рассказал, что затем происходит с "отказниками": они живут в отдельных блоках и их занимаются хозяйственной работой: роют окопы, носят технику и боеприпасы, обслуживают хозяйственные нужды.

"На них (отказавшихся воевать, - УНИАН.) постоянно давят психологически. Каждый день начинается с построения, где начинают говорить, что они бросают своих сослуживцев, братьев, которые за них погибают", - говорит Левиев.

Ранее журналист Роман Цимбалюк рассказал, что рота российских солдат во главе с командиром отказалась ехать в Украину.

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