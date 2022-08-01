Около 140 человек отказались воевать против ВСУ

Российских военных, которые отказывались воевать против Украины, держал на территории боевиков "ЛНР". Всего "в плену" оказались 140 человек.

Об этом рассказал глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

Российские военные, отказавшиеся участвовать в войне, обратились в Следственный комитет из-за незаконного лишения свободы. Отмечается, что пленников было примерно 140 человек. Их удерживали в различных местах Луганской области, после отказа от войны в Украине.

"Военных удерживали "в помещении с зарешеченными окнами и железной дверью, закрывающейся на замок снаружи, не было элементарных удобств, для естественных надобностей использовалось железное ведро и пластиковые бутылки, питание отсутствовало, документы и вещи были отняты", - говорится в заявлении.

При этом россиянам никаких обвинений не предъявляли. В заявлении они просят провести проверку и привлечь к уголовной ответственности командиров.

Как ранее сообщал УНИАН, в российской армии назревает масштабная проблема - там становится все больше "отказников" - солдат, которые отказываются ехать на линию фронта или даже на границу.

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