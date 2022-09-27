В пограничной службе напомнили, что границу усиленно охраняют с февраля.

Гражданина Российской Федерации задержали в Эстонии. Мужчина незаконно пересек границу, убегая от объявленной в РФ мобилизации.

Об этом сообщает ERR.

По словам руководителя службы пограничного и миграционного надзора Идаской префектуры Ээрика Пургела, мужчина пытался попасть в Эстонию в ночь на 26 сентября. Около 1:00 беглец на сапборде пересек границу в устье реки Нарва. Пограничники задержали его около 4:30 на одной из автобусных остановок в городе Нарва-Йыэсуу.

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"Это был незаконный переход границы, который был совершен из-за страха перед объявленной в соседней стране мобилизацией", - заявил Пургел.

Задержанного доставили в Нарвский пограничный пункт, где выписали штраф и отправили обратно в Россию. В пограничной службе напомнили, что границу усиленно охраняют с февраля.

Мобилизация в России - что известно

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о мобилизации военных в запасе. Министр обороны РФ Сергей Шойгу тогда заявил, что мобилизовать планируют около 300 тысяч человек.

После решения Путина россияне начали массово бежать из страны. Самыми популярными странами стали Казахстан, Грузия и Армения. При этом на границе с Грузией все эти дни наблюдаются километровые очереди. 26 сентября россияне стянули к границе военных и БТР, заявив, что делают это на случай попытки массового прорыва желающими уехать из страны. 27 сентября стало известно, что российские войска развернут мобилизационный пункт на пункте пропуска "Верхний Ларс" российско-грузинской границы.

Активно обсуждается введение запрета на выезд из РФ для мужчин, которые попадают под мобилизацию. Хотя полного запрета еще нет, военкоматы уже начали рассылать пограничникам списки тех, кого нельзя выпускать.

В Литве, Латвии, Эстонии и Польше заявили, что не собираются выдавать гуманитарные визы тем, кто хочет избежать мобилизации. В свою очередь в Испании и Германии готовы принять россиян, которые бегут от мобилизации. Власти Ирландии также рассмотрят такую возможность.

При этом США будут рассматривать заявки россиян, которые бегут из страны из-за мобилизации, в индивидуальном порядке.

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