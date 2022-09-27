Каждый случай будет рассматриваться индивидуально.

Соединенные Штаты Америки будут рассматривать заявки россиян, которые бегут из страны из-за мобилизации, в индивидуальном порядке.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга.

По ее словам, Штаты четко разграничили действия правительства РФ и его армии в Украине и российского народа.

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"Таким образом, любой, кто ищет убежища от преследований, независимо от их национальности, может подать заявление о предоставлении убежища в Соединенных Штатах, и его заявление будет рассмотрено в каждом конкретном случае", - добавила она.

Пресс-секретарь отметила, что не будет обсуждать политику других стран в этом вопросе.

Мобилизация в России и реакция общества на нее

Как сообщал УНИАН, 21 сентября российский президент Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в РФ.

После этого в ряде городов начались протесты. По данным СМИ, в первый день силовики задержали около 1320 человек из 39 городов.

Массовые протесты против мобилизации проходят в Дагестане, Кабардино-Балкарии и Якутии. Судя по видео из соцсетей, первыми там вышли матери и жены мужчин, получивших повестки.

Также сразу после решения Путина россияне начали массово бежать из страны. Самыми популрными странами стали Казахстан, Грузия и Армения.

В Литве, Латвии, Эстонии и Польше уже зявили, что не будут выдавать гуманитарные визы тем, кто хочет избежать мобилизации.

В Испании и Германии готовы принять россиян, которые бегут от мобилизации. Власти Ирландии также рассмотрят такую возможность.

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