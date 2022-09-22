Если россияне продолжат убегать из страны, границы закроют.

Объявленная Владимиром Путиным частичная мобилизация в РФ спровоцировала пробки на российской границе. Россияне начали массово выезжать из страны.

Огромные пробки заметили на российско-монгольской границе и на границе с Финляндией и Грузией.

Тем временем издание "Медуза" со ссылкой на близкий к Кремлю источник сообщает, что российские власти пока не планируют закрывать границу для мужчин, но ситуация может резко измениться, если россияне будут массово убегать из страны.

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По словам источника, это решение будет зависеть и от самого российского диктатора Владимира Путина, от оценки Минобороны РФ, спецслужб и правоохранительных органов.

Путин объявил мобилизацию в РФ: что известно

Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию в России.

В своем обращении Путин также цинично пригрозил всему миру ядерным оружием:

"Всем, кто пытается шантажировать нас таким образом, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону".

Накануне, 20 сентября, оккупанты объявили о проведении с 23 по 27 сентября фейковых "референдумы" по вопросу присоединения к России территорий "ЛНР", "ДНР", Херсонской и Запорожской областей Украины.