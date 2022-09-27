Министр внутренних дел Казахстана отметил, что с 21 сентября в страну въехали 98 тысяч россиян.

Казахстан будет выдавать Российской Федераци разыскиваемых за уклонение от мобилизации граждан. Речь идет о тех, кого объявят в международный розыск.

Об этом заявил министр внутренних дел Казахстана Марат Ахметжанов во время брифинга

"Если это уголовное правонарушение, сегодня каждый день, как со стороны России, так и с нашей стороны, ведется выдача в рамках Минской конвенции и в рамках оказания правовой помощи, ратифицированных нашими Парламентами", - заявил Ахметжанов.

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При этом он указал, что речь идет только о преступниках, виновных в уголовных правонарушениях, объявленных в международный розыск.

Кроме того, глава МВД Казахстана отметил, что с для объявления частичной мобилизации в Российской Федерации в страну въехали 98 тысяч россиян.

"Выехали 64 234 россиян, что касается получения ИИН, у нас с 21 сентября получили чуть более восьми тысяч ИИН нерезидентов", - рассказал министр.

По его данным, с 1 апреля текущего года, ИИН получили 93 тысячи россиян, ВНЖ - 4 271 человек, из них 116 - этнические казахи. Они подтвердили свою платежеспособность. Также на гражданство подали 441 человек, из них 117 - этнические казахи из РФ.

Мобилизация в России - что известно

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о мобилизации военных в запасе. Министр обороны РФ Сергей Шойгу тогда заявил, что мобилизовать планируют около 300 тысяч человек.

После решения Путина россияне начали массово бежать из страны. Самыми популярными странами стали Казахстан, Грузия и Армения. При этом на границе с Грузией все эти дни наблюдаются километровые очереди. 26 сентября россияне стянули к границе военных и БТР, заявив, что делают это на случай попытки массового прорыва желающими уехать из страны. 27 сентября стало известно, что российские войска развернут мобилизационный пункт на пункте пропуска "Верхний Ларс" российско-грузинской границы.

Активно обсуждается введение запрета на выезд из РФ для мужчин, которые попадают под мобилизацию. Хотя полного запрета еще нет, военкоматы уже начали рассылать пограничникам списки тех, кого нельзя выпускать.

В Литве, Латвии, Эстонии и Польше заявили, что не собираются выдавать гуманитарные визы тем, кто хочет избежать мобилизации. В свою очередь в Испании и Германии готовы принять россиян, которые бегут от мобилизации. Власти Ирландии также рассмотрят такую возможность.

При этом США будут рассматривать заявки россиян, которые бегут из страны из-за мобилизации, в индивидуальном порядке.

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