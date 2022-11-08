С апреля россиянин числится как пропавший без вести.

В Санкт-Петербурге прислали повестку корабельному повару, "пропавшему без вести" на крейсере "Москва".

Как пишет местное издание "Фонтанка", родные ищут мужчину еще с весны. Он служил коком на крейсере и был в рейсе, когда корабль пошел на дно.

С апреля россиянин числится как пропавший без вести.

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Но уже после начала частичной мобилизации военкомат прислал военнослужащему повестку, в которой мужчину просили явиться для уточнения документов воинского учета.

"За неявку в указанное время и место без уважительной причины вы можете быть привлечены к ответственности", — говорилось в документе.

Мать мужчины подтвердила "Фонтанке", что получила повестку на сына: "Путаница какая-то была". Она отказалась от дальнейших комментариев о сыне.

Крейсер "Москва" утонул

13 апреля в акватории Черного моря в российский ракетный крейсер "Москва" попали украинские крылатые ракеты "Нептун".

По данным украинского военного командования, в результате корабль получил повреждения, загорелся, впоследствии перевернулся и утонул. В Минобороны РФ утверждали, что на корабле произошла детонация боеприпасов, а утонул он при буксировке.

После гибели крейсера в середине апреля Минобороны РФ заявило, что экипаж был полностью эвакуирован. Однако вскоре члены семей моряков (преимущественно срочников) стали писать в соцсетях об исчезновении или гибели своих родных, служивших на корабле.

Справка УНИАН. "Москва" - российский гвардейский ракетный крейсер. Входил в состав 30-й дивизии надводных кораблей Черноморского флота ВМФ России. Построенный в свое время на судостроительном заводе в Николаеве, сначала получил название "Слава", позже был переименован в "Москва".

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