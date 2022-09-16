Пограничникам Одесской области передали спасательный плот из уничтоженного Вооруженными силам Украины флагмана ВМС РФ " Москва".

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.

Отмечается, что спасательный плот на 20 человек из затонувшего корабля "Москва" выловил в Черном море и передал украинским пограничникам экипаж морского торгового судна.

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"Плавсредство, которое держалось на поверхности воды только благодаря тому, что было привязано к нескольким спасательным жилетам, обнаружили в Черном море. На плоту было сломано, повреждено коррозией весло, баллоны для подкачки воздуха", - сообщили пограничники.

В сообщении говорится, что на плоту был также водонепроницаемый мешок, в котором находились российские монеты, элементы униформы моряков и морпехов. На жилетах и униформах были боевые номера.

"Находку капитан судна решил передать пограничникам Измаильского отряда (Одесская обл.) боец которого со Змеиного послал крейсер "Москва" по известному курсу", - говорится в сообщении.

В ГПСУ считают, что эта находка стала очередным доказательством халатности российского военного руководства. Дело в том, что плот, вероятно, был неисправен, и захватчики, которые пытались на нем спастись, прибегали к отчаянным шагам. Очевидно, чтобы удержать на воде дырявое плавсредство, российские моряки сняли с себя спасательные жилеты (что категорически запрещено) и прикрепили их к забору, чтобы хранить его плавучесть.

"Следует напомнить, что во время, когда крейсер "Москва" демонстрировал негативное всплытие, на море был шторм. Захватчиков, вероятно, также не мотивировала и надпись на дырявом плоту: "Никакой паники! Плот сохраняет плавучесть в любых условиях и дает вам надежную защиту". Это еще одно красноречивое свидетельство, что нельзя верить тому, что гласит российское военное командование", - отметили в ГПСУ.

Как сообщал УНИАН, 13 апреля в акватории Черного моря в российский ракетный крейсер "Москва" попали украинские крылатые ракеты "Нептун". По данным украинского военного командования, в результате корабль получил повреждения, загорелся, впоследствии перевернулся и утонул.

В Минобороны РФ утверждали, что на корабле произошла детонация боеприпасов, а утонул он при буксировке.

Справка УНИАН. "Москва" - российский гвардейский ракетный крейсер. Входил в состав 30-й дивизии надводных кораблей Черноморского флота ВМФ России. Построенный в свое время на судостроительном заводе в Николаеве, сначала получил название "Слава", позже был переименован в "Москва".

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