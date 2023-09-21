Несмотря на то, что режим президента страны-агрессора будет беречь жителей Москвы, мобилизация неизбежно коснется их.

Вероятная новая волна мобилизации в России на этот раз коснется и жителей Москвы. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире национального телемарафона.

"Преимущественно эта волна публичной мобилизации прошла в стороне от Москвы и Московского региона, и, собственно, столичных жителей, по крайней мере, ее части, речь не идет о гастарбайтерах или каких-то неблагонадежных слоях населения. Рядового москвича эта мобилизация коснулась мало. На этот раз, вероятно, будет по-другому", - заявил он.

По словам Юсова, несмотря на то, что режим президента страны-агрессора будет беречь жителей Москвы, мобилизация неизбежно коснется их.

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Также он отметил, что новая вероятная волна мобилизации коснется еще большего количества рядовых семей.

"Какое бы это ни было закрытое общество с репрессией и диктатурой, тем не менее, Кремль имеет основания опасаться общественных настроений, поэтому решения о новой волне мобилизации уже несколько раз переносили", - сказал Юсов.

Он подчеркнул, что скрытая мобилизация в России продолжается все время, в то же время новая публичная волна мобилизации может начаться, и осень является тем периодом, когда ее могли бы объявить.

Мобилизация в России - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, 19 сентября было заявлено, что в Кремле рассматривают сценарий объявления полноценной публичной мобилизации россиян на войну против Украины. Это связано с большими потерями оккупантов на фронте.

21 сентября 2022 года российский диктатор Владимир Путин подписал указ об объявлении частичной мобилизации на территории РФ. Всего планировали мобилизовать около 300 тысяч человек. Тогда россияне массово бросились выезжать в другие страны.

Примерно через месяц министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил, что мобилизация завершена, однако мобилизационные мероприятия в России не прекращались.

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