Потери среди личного состава российских оккупантов действительно большие.

В Кремле рассматривают сценарий объявления полноценной публичной мобилизации россиян на войну против Украины. Это связано с большими потерями оккупантов на фронте.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов в эфире информационного марафона. В то же время он напомнил, что мобилизационные мероприятия на территории так называемой Российской Федерации не прекращались.

"Они продолжаются. И несмотря на то, что человек, похожий на Путина, отчитывается о количестве добровольцев, которые пополняют ряды оккупационной армии, конечно, это не так. Мобилизационные меры жесткие и репрессивные. Законодательство закручивается с акцентом на принуждение к участию в Вооруженных силах РФ. И то, что мы сегодня наблюдаем - продолжается набор пушечного мяса", - подчеркнул Юсов.

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По его информации, в России ежемесячно мобилизуют несколько десятков тысяч человек - более 20 тысяч.

"Рассматривается сценарий полноценной публичной мобилизационной волны. Из того, что мы сейчас видим на линии фронта, в бойню вводятся те подразделения, введение которых планировалось на позднюю осень или зиму. То есть, потери среди личного состава оккупантов действительно большие. И сценарии полноценной, а не скрытой мобилизации, военно-политическим руководством государства-агрессора рассматривается", - сказал Юсов.

Потери России на войне - последние данные

Как сообщал УНИАН, по последним данным Генерального штаба ВСУ, общие боевые потери российских захватчиков с 24 февраля 2022 года по 19 сентября 2023 года ориентировочно составили убитыми 273 тысяч 460 человек, в том числе 520 за прошедшие сутки.

В частности, на юге в результате ударов ВСУ были уничтожены более 20 российских захватчиков и куча их техники.

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