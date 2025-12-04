В Киеве завтра днем будет 5-7 градусов тепла.

5 декабря погода в Украине не претерпит особых изменений, будет тепло и без осадков. Об этом на своей странице в Facebook сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Какой будет погода в Украине

Отмечается, что теплую погоду без осадков и дальше будут обусловливать поле высокого давления и теплая воздушная масса.

"Ветер юго-восточный, восточный, и будет двигаться со скоростью 5-10 м/с, но обратите внимание, что в большинстве западных и Винницкой областях местами порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Температура ночью составит 1-6 градусов тепла, а на востоке страны и в Карпатах - от 2-х тепла до 3-х мороза; днем - 3-8 градусов тепла, а на крайнем западе страны, юге Одесской области и в Крыму - несколько теплее - 7-12 градусов.

Какой будет погода в столице и Киевской области

В то же время на территории Киева и Киевской области 5 декабря будет облачно с прояснениями и без осадков.

"Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура по области ночью 1-6° тепла, днем 3-8°; в Киеве ночью 2-4° тепла, днем 5-7°", - говорится в сообщении.

Какой будет зима в Украине

Как сообщал УНИАН, ранее Укргидрометцентр заявил, что средняя температура зимних месяцев в Украине ожидается выше нормы на 1,5-2 градуса.

В то же время не исключены периоды холодной, морозной, погоды продолжительностью 3-7 дней (может быть один период на 10-20 дней) с минимальной температурой в основном в диапазоне от 5 до 18 градусов мороза. В северной части страны и в Карпатах в отдельные дни - несколько ниже, вероятнее всего - в январе и феврале.

