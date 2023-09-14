Эта тема вызывает тревожность у россиян.

Администрация президента РФ Владимира Путина приказала провластным СМИ как можно меньше освещать слухи о второй волне мобилизации. Информация об этом и фейковый приказ Минобороны о призыве на фронт активно распространялась в начале сентября в соцсетях и мессенджерах.

Как рассказали "Медузе" два сотрудника СМИ, пропагандистов попросили не публиковать даже официальные опровержения подобных слухов. При этом подобные новости набирают большое количество просмотров.

"Как у нас [в России] считается — если власти что-то опровергают, значит, точно будет", - объяснил источник.

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Просьба АП касается также заявлений главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполов. Он прославился в сентябре прошлого года, когда "опроверг" подготовку мобилизации прямо накануне ее начала.

Отмечается, что в Кремле пропагандистам предложили сделать упор на публикациях о наборе контрактников, который якобы идет очень успешно. По словам собеседников издания, некоторые СМИ могут проигнорировать рекомендацию АП и продолжать набирать просмотры, если у их руководства "хорошие личные отношения" с кремлевскими кураторами.

В то же время указывается, что само упоминание мобилизации "очень тревожит общество" РФ. Накануне выборов президента, которые пройдут в следующем году, такая "тревожность" Кремлю не нужна.

"Она влияет на настроения людей, у части из них она может перерасти в протестные настроения. Такие будут голосовать против [Путина] или не пойдут на выборы", - сказал собеседник.

Мобилизация в РФ

Российский адвокат, правозащитник Николай Полозов заявил, что Кремль из-за катастрофических потерь на фронте хочет мобилизовать на войну, которую государство-агрессор развязало против Украины, сотни тысяч россиян.

Российский оппозиционный журналист, бывший депутат Госдумы РФ Игорь Яковенко убежден, что во время новой волны мобилизации в России власти не смогут призвать на войну против Украины 700 тысяч человек.

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