Их отправляют на разминирования и штурмы.

Россиян, отправившихся на войну против Украины "по мирным специальностям", переводят в саперы и штурмовики. Об этом сообщает российский проект "Можем объяснить".

Родственники военнослужащих рассказывают в чатах, что повары и фельдшеры, которых "переквалифицировали" в саперы и штурмовики, теперь не могут разорвать контракты с Министерством обороны РФ.

Одна женщина жалуется, что ее подруга пошла на войну поваром, чтобы быть рядом с сыном-оккупантом. Уже через неделю она сообщила, что ее отправили работать водителем УАЗа. После этого женщина перестала выходить на связь.

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Жена другого оккупанта говорит, что он подписал контракт на работу водителя, но теперь служит сапером и заместителем командира взвода. Также в чате рассказали историю 60-летнего медика, которого в Донецкой области перевели в штурмовой отряд.

Мобилизация в России: последние новости

Как известно, на территории страны-агрессора продолжается мобилизация. По данным военно-политического эксперта Александра Мусиенко, Россия каждый месяц пополняет ряды оккупационной армии 10-15 тысячами человек.

Ранее группа родственников российских мобилизованных "Путь домой" потребовала вернуть их домой. Они опубликовали гневный манифест.

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