Игорь Ласточкин впервые за долгое время поделился кадрами со службы (видео)

Военный заметно изменился.

Известный украинский юморист, актер и звезда "Лиги смеха" Игорь Ласточкин, который в 2025 году пополнил ряды ВСУ, показал новые кадры со службы.

На своей странице в Instagramзнаменитостьвпервые за долгое время опубликовал новый ролик. На нем Игорь сидит в военной каске, которая обеспечивает защиту головы от потенциальных угроз. Военный заметно похудел и отрастил бороду. Он добавил, что это видео сделал без использования искусственного интеллекта.

К слову, о своей мобилизации в ВСУ комик объявил 19 февраля 2025 года. Тогда Ласточкин опубликовал фото, на котором было изображено оружие и военный билет. Этот кадр он подписал так: "Сложные времена рождают сильных людей!".

Впоследствии стало известно, что Игорь пополнил ряды 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный яр", а также выполняет боевые задачи на Донбассе. Однако военный редко делится подробностями своей службы.

Напомним, ранее ранее Игорь Ласточкин рассказывал, что не общается с братом и папой из РФ. В частности, он отмечал, что их отношения были напряженными еще до начала полномасштабной войны и объяснил почему так произошло.

