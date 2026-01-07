Мир за следующим холмом: The Telegraph раскрыл, что не так с гарантиями безопасности

Фактически, соглашение о создании сил безопасности для Украины так и не было достигнуто, по крайней мере, детали не были изложены. А без четких деталей, это соглашение будет не больше, чем бумажным тигром.

Украинский и французский президенты Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон, а также премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписали декларацию о намерениях по созданию многонациональных сил для обеспечения прекращения огня в Украине.

В своем материале издание The Telegraph назвало это событие прогресом и успехом, поскольку "впервые за более чем год украинцы, американцы и европейцы пели одну песню".

"Мир, говорят они, ближе, чем когда-либо, потому что они находятся на грани заключения соглашения о безопасности, которое предотвратит новое российское нападение на Украину после прекращения огня", - написало издание.

В частности, Стармер, Макрон и Зеленский объявили о планах создания англо-французских сил безопасности, которые будут задействованы в Украине после прекращения огня.

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил, что дипломаты "почти завершили" работу над протоколами безопасности, которые предотвратили бы повторение войны.

Канцлер Германии Фридрих Мерц даже утверждал, что американцы согласились на "сильные юридически обязывающие гарантии безопасности" и "американский механизм обеспечения безопасности". Отмечается, что он пообещал, что Германия возьмет на себя ответственность за Украину и континент в целом, хотя и избежал присоединения к обещанию Великобритании и Франции о размещении сил на местах.

"Это важный компонент мирного соглашения, поскольку украинцы не примут мир и не предложат компромисса по территории, если не будут уверены, что россияне не смогут снова атаковать", - подчеркнуло издание.

Но, как акцентировали журналисты, механизм обеспечения безопасности фактически не согласован. По крайней мере, детали не были изложены.

Стармер, Макрон и Зеленский упомянули только участие США в наблюдении за прекращением огня. Они все еще работают над вопросом механизма обеспечения безопасности.

В ответ на просьбу уточнить, Уиткофф настаивал, что "эти протоколы безопасности призваны предотвратить любые дальнейшие нападения на Украину, и если нападения произойдут, Украину будут защищать". Однако он избежал конкретики, хотя и сказал, что американские военные "думали об этом".

"Это означает, что окончательная гарантия безопасности, подразумеваемая мысль о том, что повторная война с Украиной будет означать войну с США, по-прежнему отсутствует. Это важно", - констатировало издание.

Журналисты напомнили, что ранее британские официальные лица выдвинули идею о размещении американских самолетов в Польше или Румынии для поддержки украинских, французских и британских сил на земле.

"Остается ли эта идея актуальной? Мы просто не знаем", - написало издание и добавило, что именно эти детали "будут определять разницу между надежным сдерживанием и бумажным тигром".

По мнению издания, вчера в Париже "наблюдались явные признаки возобновления единства Запада. Великобритания и Франция пошли дальше, чем предполагалось ранее, чтобы заверить Трампа, что Европа возьмет на себя бремя обеспечения собственной безопасности".

"Но мир, как всегда, остается за следующим холмом", - иронизировало издание.

Ранее были обнародованы детали соглашения по гарантиям безопасности. Отмечалось, что оно предусматривает отправку до 20 тыс. миротворцев в Украину в случае прекращения огня.

После встречи, на итоговой пресс-конференции Макрон заявил, что после прекращения огня в Украину могут быть направлены "тысячи французских солдат".

