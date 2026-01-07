Россия отправила подводную лодку для сопровождения танкера, который преследуют США, - WSJ

Судно без груза изменило название и регистрацию на российскую, а США продолжают преследование в Атлантике в рамках борьбы с "теневым флотом" РФ.

Россия задействовала подводную лодку и другие военные корабли для сопровождения нефтяного танкера, который пытается избежать задержания американской Береговой охраной в Атлантическом океане. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди американских чиновников.

Речь идет о судне, которое ранее называлось Bella 1. По данным издания, танкер не смог зайти в порты Венесуэлы для загрузки нефти и сейчас пустует. Несмотря на это, Береговая охрана США начала его преследование в рамках масштабной кампании по выявлению и задержанию так называемого "теневого флота", перевозящего нелегальную нефть, в частности российского происхождения.

В декабре экипаж судна сорвал попытку американских военных подняться на борт. После этого танкер вышел в открытое море, нарисовал на борту российский флаг, сменил регистрацию и название на Marinera, фактически заявив о принадлежности к РФ.

"Россия обеспокоена тем, что США задерживают танкеры, которые перевозят ее контрабандную нефть по всему миру и питают ее экономику. В ответ Москва сделала беспрецедентный шаг, позволив одному из танкеров зарегистрироваться в России без инспекции и других формальностей", - пишет WSJ.

Что предшествовало

Как сообщал УНИАН, ранее трое американских чиновников подтвердили, что Россия официально обратилась к США с требованием прекратить преследование судна. МИД РФ через государственные медиа заявил, что "с беспокойством" следит за развитием ситуации.

По данным системы автоматической идентификации судов (AIS), Береговая охрана США продолжает сопровождать Marinera в Восточной Атлантике. Сейчас танкер находится примерно в 480 километрах к югу от Исландии и движется в направлении Северного моря - к российскому порту Мурманск.

